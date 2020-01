Francesca Tocca e Valentin/ Liason in sala ad Amici 19? Il marito Raimondo Todaro…

Francesca Tocca e il bel Valentin sono ormai al centro del gossip da un po’ da quando i due sono apparsi complici in studio ad Amici 19 e si sono lasciati andare anche ad un bel bacio che, però, faceva parte della coreografia. Il ballerino sembra pendere dalle labbra della sua compagna di ballo che, però, dopo tutti questi anni sa ben dividere professione da vita privata tanto che è felicemente sposata con Raimondo Todaro ormai da cinque anni, ancora prima i due hanno convissuto per altrettanto tempo e si conoscono ormai da 13 anni, una vita insieme che sicuramente non può essere spazzata via da pettegolezzi e presunte liason all’interno di Amici 19. Lei lo sa bene e sorride quando le chiedono di Valentin, del loro bacio e il loro feeling ma lei ricorda a tutti che è successo lo stesso anche quando ha ballato al fianco di Irama sul palco della trasmissione e poi nel video di Nera, la canzone che il cantante ha portato al successo.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN, LIASON AD AMICI 19?

In questi giorni di assenza di Amici 19 in molti avevano dimenticato i due ballerini ma Francesca Tocca, forse giocando un po’ sul gossip con Valentin, ha voluto rimettere in moto tutto postando una foto al fianco del ballerino ricordando a tutti “che manca sempre meno” parlando proprio del ritorno del talent show in tv. Presto lui e li altri saranno alle prese con nuove coreografie e balli da portare in studio e a quel punto capiremo a che punto è arrivato il loro rapporto. Intanto, in tempi non sospetti, proprio Raimondo Todaro aveva dedicato alla moglie un dolce messaggio social: “Dopo 5 anni di matrimonio, quasi 10 di convivenza e 13 che ci conosciamo… ogni giorno che passa mi sembri sempre più bella!”. Rinuncerà a tutto questo per Valentin? Siamo sicuri di no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA