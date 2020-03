Amici 19/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Vanessa Incontrada Vs la Celentano

Si profila uno scontro al vertice nel nuovo serale di Amici 19 in onda venerdì sera, salvo cambiamenti. A far discutere ancora in casa sono i video dei giudizi di professori e giudici e, in particolare, in un frangente, è proprio Vanessa Incontrada quella presa di mira da Alessandra Celentano che, senza fare il nome dell’attrice, lascia intendere che ci siano giudici che parlino di danza senza capirne molto e tutto per via di quello che dice su Valentin rispetto a Javier o magari Nicolai. L’attrice trova il ballerino di latino molto espressivo e caliente a differenza della sua insegnante che continua a ribadire come sia sempre uguale nelle sue performance. Valentin ha accolto le sue parole con un sorriso ma Vanessa Incontrada continua a dire la sua inveendo proprio contro la professoressa di ballo in risposta all’incompetente ricevuto: “Alessandra Celentano non può permettersi di darmi dell’incompetente! Lei non sa nemmeno se io ne capisco di danza o meno! […] Ho studiato danza per molti anni, anche a livello agonistico. Credo di poter esprimere la mia opinione!”.

VANESSA INCONTRADA E GABRY PONTE CONTRO I PROFESSORI DI AMICI 19?

La polemica di Amici 19 non si è chiusa qui visto che Vanessa Incontrada a scritto addirittura una lettera ad Alessandra Celentano per la stessa questione: “Non ci vuole per forza un diploma per dare un giudizio competente. Anche la maestra Celentano, ad esempio, giudica tutti gli stili di danza pur non avendo né diplomi né studi alle spalle su molte delle discipline”. Il discorso vale proprio per Valentin che la Celentano continua a denigrare nonostante non abbia diplomi di danze latine. In difesa della Incontrada è arrivato anche Gabry Ponte che ha sottolineato come la Celentano spesso sia chiamata a giudicare i cantanti pur non essendolo e chiedendo alla produzione di togliere il diritto di voto ai professori, cosa che ha fatto infuriare Anna Pettinelli. Il caos è servito… arriverà fino al serale di Amici 19?

© RIPRODUZIONE RISERVATA