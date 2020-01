Amici 19/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: interrogazioni e insufficienze!

Amici 19 torna in onda con una doppia puntata anche oggi, 14 gennaio, dopo il successo di ieri pomeriggio. I ragazzi sono ad passo dal serale e da una nuova registrazione che, a quanto pare, andrà in scena proprio domani pomeriggio. Ancora non si capisce bene se ballerini e cantanti metteranno insieme già il pomeridiano di sabato o una serie di sfide e di esami di sbarramento che potrebbe segnare l’uscita di uno di loro oppure no, fatto sta che sono molti quelli che sono ancora in bilico e questo rende i fan nervosi e pronti a scoprirne di più. Proprio ieri pomeriggio sono andati in onda gli esami di Jacopo e Nyv, che sono riusciti a mantenere il loro banco nella scuola, e poi di Javier. Anche il ballerino pupillo di Alessandra Celentano ha ottenuto il sì da parte del giudice esterno ma poi si è scontrato proprio con la sua insegnante per via delle segnalazioni di Valentin durante la diretta.

ESAMI E INSUFFICIENZE, CHI FINIRA’ IN SFIDA AD AMICI 19?

Il ballerino di latino ha rivelato che lui e Federico spesso arrivano in ritardo o si fingono malati per non fare lezione e per questo perderanno lo status di migliori e non potranno esibirsi al sabato pomeriggio. I due sono rimasti senza parole e non sono riusciti nemmeno a dibattere e dire la loro e anche oggi potrebbe succedere lo stesso visto che nel daytime di Real Time andranno in onda nuovi esami. In particolare, sulla pagina ufficiale di Real Time si legge: “Continua il recupero delle insufficienze per la classe di #Amici19! Chi saranno i prossimi a sostenere l’interrogazione? Lo scopriremo oggi alle 13.50 su @realtimetvit Canale 31″.

