AMICI 19/ Eliminati e diretta 11 gennaio: giornalisti nella scuola, Gaia promossa…

Una commissione di dodici giornalisti entra nella scuola di Amici 19 per eleggere il miglior allievo di canto e di ballo. Chi riuscirà a restare in vetta per due settimane consecutive avrà la possibilità di essere immune dalla sfida. La prima ad esibirsi davanti alla commissione dei giornalisti il cui giudizio fa tremare tutti gli allievi della scuola è Gaia che si esibisce con un proprio inedito portando a casa un otto e tornando così al posto soddisfatto. Riceve la sufficienza anche Martina mentre il migliore risulta Jacopo che porta a casa un dieci. Buona esibizione anche per Stefano. Tutti i cantanti, dunque, conquistano i giornalisti che si preparano, poi, a giudicare anche i ballerini. Quest’ultimi riusciranno a conquistare buoni voti esattamente come hanno fatto i cantanti? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMICI 19: RUDY ZERBO BOCCIA GAIA GOZZI

Rudy Zerbi boccia ancora Gaia Gozzi. L’ex X Factor, nel torneo dei migliori, sfida Giulia. Il giudice del duello tra le due cantanti, profondamente diverse tra loro, è Rudy Zerbi che, dopo aver ascoltato entrambe le esibizioni, assegna la vittoria a Giulia non considerando più il talento di Gaia così eccezionale come lo era all’inizio. “Davvero un livello molto, molto alto” – esordisce Rudy Zerbi che poi bastona Gaia. “Brave entrambe. Due inediti perfettamente centrati su di voi e direi che siete pari. Quando finisce un amore, una delle due l’ha cantata con il cuore, la gola, buttando addosso tutta la storia che ha la canzone, l’altra l’ha cantata a se stessa e premio Giulia. Gaia se vuoi fare un passo avanti devi mettere al centro la musica, devi amare la musica più di te stessa se vuoi andare fino in fondo”, spiega l’insegnante che poi le dice di rivedere l’esibizione per rendersi conto degli errori commessi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMICI 19, DIRETTA ED ELIMINATI 11 GENNAIO

La prima puntata del 2020 inizia con la sfida di Valentin che, durante la settimana si è rifiutato di sostenere gli esami. “Ha preferito la sfida”, commenta Alessandra Celentano. “E’ vero che hai detto che studiare non è importante?”, chiede Maria De Filippi. “Ho detto che nel mio caso preferisco di ripetere le coreografie che ho fatto durante il giorno piuttosto che studiare cose che nella mia vita non serviranno, ma studiare è importante”, risponde il ballerino. A sfidarlo arriva una ragazza che, però, non riesce a battere l’indiscutibile talento di Valentin che, nel latino americano, in coppia con Francesca Tocca, dimostra di avere quel quid in più necessario per continuare la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi. Nonostante l’atteggiamento che non piace affatto alla Celentano, dunque, Valentin continuerà ad essere un ballerino della scuola di Amici (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMICI 19, ANTICIPAZIONI, DIRETTA ED ELIMINATI DELL’11 GENNAIO

Finalmente riprende la corsa verso il serale di Amici 19. Dopo la lunga pausa natalizia, il programma torna in onda al sabato pomeriggio su Canale5 lasciando per un attimo gli esami e le prove in sala per portare i ragazzi sul palco pronti a combattere per ottenere uno dei pochi posti disponibili nell’ultima fase del programma, come andrà a finire per i ragazzi? Ancora una volta quello che è successo in settimana si rifletterà sulla puntata di oggi a cominciare dalla crisi di Nyv. Anna Pettinelli ha voluto incontrare i ragazzi per spronarli a fare del loro meglio puntando però il dito contro Jacopo e Nyv. Il primo è reo di essersi cullato sulla sua vocalità senza fare un passo in avanti in questi mesi mentre la seconda di fare la “furba” cantando i suoi brani ed evitando accuratamente le cover. Proprio per questo la professoressa ha deciso di togliere l’etichetta di migliore ai due, di vietare le esibizioni a Jacopo e di togliere a Nyv il ruolo di caposquadra penalizzando i suoi compagni con un -1 da recuperare.

NYV A RISCHIO DOPO LO SCONTRO CON ANNA PETTINELLI AD AMICI 19?

Proprio da qui nasceranno mille polemiche perché sicuramente Nyv è una delle favorite alla vittoria finale di Amici 19 e in settimana ha dimostrato di volersi dare da fare mettendosi in gioco con le cover e ammettendo di avere problemi di memoria con i testi che non sono i suoi. In sala la vocal coach si è presa cura di lei e oggi pomeriggio Nyv si metterà in gioco nella nuova sfida a squadre che vedrà Giulia alla guida della sua squadra. Secondo le prime anticipazioni riportate da il Vicolo delle News sembra che la cantante non avrà modo di cantare durante la sfida ma che avrà occasione di farlo in seguito quando un team di “esperti” sceglierà di nuovo i migliori. In quel caso Nyv tornerà di nuovo in pole insieme a Devil Angelo e Gaia. Adesso andrà dritta fino al serale?

ALESSANDRA CELENTANO VS VALENTIN AD AMICI 19

Dall’altro lato troviamo l’altra “vittima” di questa nuova puntata di Amici 19, Valentin. Il ballerino è stato un po’ da parte in questa settimana ma oggi sarà lui ad aprire la puntata. Chi ha seguito il programma prima delle vacanze natalizie sa bene che il ballerino di latino si era rifiutato di affrontare gli esami scritti ed è per questo che oggi andrà in sfida immediata soprattutto per volere di Alessandra Celentano che, secondo le anticipazioni, non mollerà la presa nemmeno quando Valentin vincerà ancora una volta. La professoressa chiederà ai ragazzi di votare contro di lui per rimetterlo in sfida ma troverà un muro di no, o quasi. La soddisfazione di averla vinta sulla Celentano non durerà molto per Valentin che, quando arriveranno i giornalisti in studio, non sarà nominato tra i migliori del ballo a differenza di Federico, Javier e Karina.

GLI SPOILER DALLA REGISTRAZIONE DI AMICI 19

A questo punto vi starete chiedendo chi è Karina? Presto detto. La nuova puntata di Amici 19 metterà alla porta ben due concorrenti attuali e, in particolare, toccherà a Giuseppe e Michelangelo lasciare la scuola. In molti sono convinti che far partire la squadra, o ex di Nyv, a -1 è stato fatto di proposito proprio per mandare via i due ragazzi che erano ancora in bilico ovvero il ballerino Giuseppe, entrato tra gli ultimi nella scuola, e il cantante Michelangelo. Secondo gli spoiler sulla registrazione di Amici 19, il ballerino uscirà proprio su richiesta di Timor Steffens e consenso degli altri professori come è successo a Giulia in settimana, mentre Michelangelo sarà una vittima della sfida a squadre che lo manderà alla graticola per una sfida immediata contro Francesca. Per due concorrenti che usciranno ce ne saranno altri in arrivo ed è così che torniamo a Karina, ballerina di danza classica fortemente voluta da Alessandra Celentano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA