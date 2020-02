Amici 19/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Karina eliminata?

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio dopo il movimentato pomeridiano di sabato in cui Talisa ha ottenuto una maglia verde. Adesso i posti al serale sono solo tre e presto dovremo fare i conti con le ultime decisioni importanti visto che il serale è alle porte. I promo annunciano che venerdì 28 febbraio inizierà il serale di Amici 19 e questo significa che entro questa settimana, molto probabilmente nella registrazione che si terrà tra qualche giorno, verranno consegnate le ultime tre maglie e i ragazzi finiranno in casetta per prepararsi al meglio all’ultima fase del programma. Fatto sta che siamo tutti in attesa della prossima registrazione e, fino a quel momento, ci tocca piazzarci davanti allo scherma per vedere i pomeridiani prima su Real Time, in onda alle 13.50, e poi su Canale 5, dalle 16.20. Quello che vedremo oggi è il ritorno dei ragazzi in studio per lavorare alla loro ammissione al serale ma per una di loro il destino potrebbe essere segnato.

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 FEBBRAIO

La puntata andata in onda sabato scorso potrebbe non essersi conclusa nel migliore dei modi per una concorrente di Amici 19 e, in particolare, per Karina. Nel pomeridiano che andrà in onda oggi, molto probabilmente quello su Canale5, vedremo la continuazione del pomeridiano di sabato e questo significa che conosceremo anche il destino di Karina. La ballerina è stata chiamata a presentarsi davanti alla commissione ma con esito negativo. La sua corsa al serale non continuerà e lei ha lasciato la scuola di Amici 19 ad un passo dall’ultima fase ma non con molte sorprese. Al serale sono già arrivati Nicolai e Javier delle eccellenze nel classico e la categoria è già largamente rappresentata. A loro si è unito anche Valentin e adesso Talisa, manca qualcuno che possa rappresentare la Peparini adesso o, ancora peggio, si chiuderà qui la corsa dei ballerini al serale.

