Talisa/ Al serale in tacchi a spillo? Il regalo di Timor Steffens… (Amici 19)

TALISA AL SERALE DI AMICI 19? IL REGALO DI TIMOR STEFFENS…

Talisa è bella, brava e sa tenere bene il palco tanto da farlo con una serie di star intenzionali, ma lo farà anche al serale di Amici 19? Il dubbio c’è e serpeggia nei corridoi del programma da quando Maria De Filippi ha portato in studio le felpe verde e ha annunciato che i posti al serale, almeno per il momento, saranno solo dieci. Il bello deve ancora venire e il cerchio si sta stringendo tanto da poter tenere fuori 3 ballerini su 4, sarà proprio Talisa l’unica a spuntarla? I fan sono convinti di sì anche se la bravura dei suoi “concorrenti” ovvero Karina, Mattia e Federico, mettono tutto ancora in discussione. La ballerina lo sa bene così come lo sa anche il suo professore del “cuore”, Timor Steffens, che in settimana ha fatto lezione con lei portandole un regalo speciale, un paio di scarpe con i tacchi ben chiuse in una scatola che gli ha consegnato proprio in sala.

TALISA BALLA SUI TACCHI E CONQUISTA IL SERALE DI AMICI 19

Talisa andrà al serale di Amici 19 oppure no? La ballerina sta facendo quello che è in suo potere e Timor Steffens lo sa bene tant’è che regalandole le scarpe con i tacchi l’ha pregata di fare un ultimo sforzo per ottenere la maglia verde: “Questo è un modo nuovo per mostrare altre abilità durante l’esibizione. Se la farai con i tacchi raggiungerai un altro livello e potrai arrivare al serale. E’ la tua ultima occasione”. Talisa ha accolto il regalo con il sorriso e ha subito indossato le scarpe per provare il pezzo insieme a Virginia e le altre, portando sul palco la sua sensualità, sarà questa la marcia in più che le permetterà di conquistare il serale del programma? I fan lo sperano e anche i suoi compagni, almeno alcuni, lo fanno. Proprio alla fine di questa settimana, i ragazzi sono stati chiamati a votare ma la situazione non è migliorata.

UNA MAGLIA VERDE PER TALISA?

I cantanti e i ballerini ancora senza maglia, hanno votato facendo il nome del ragazzo che vorrebbero vedere davanti alla commissione esterna per l’accesso al serale di Amici 19, e Talisa ha preso ben due voti, proprio come l’amica Martina. Purtroppo per portare a termine il “piano”, almeno uno di loro doveva raggiungere la maggioranza dei voti più uno e questo ha portato ad una serie di polemiche che hanno travolto Federico reo, a dire di Martina, di non aver votato in base al talento ma solo per disperdere i voti onde evitare il rischio che proprio Talisa gli passasse davanti prendendo il suo posto. La svolta per la ballerina è arrivata proprio durante la registrazione di ieri pomeriggio che vedremo oggi. Secondo le anticipazioni della puntata sembra che Talisa avrà occasione di presentarsi all’esame per l’accesso al serale riuscendo ad ottenere i tre sì necessari per ottenere la maglia verde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA