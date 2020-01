Amici 19/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: Javier ha lasciato la scuola?

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con una delle puntate più attese dei daytime visto che arriva dopo la crisi di ieri di Javier di ieri e tutti gli occhi saranno puntati sul ballerino. I ragazzi continuano ad essere disordinati e a venire meno alle regole della scuola e proprio per questo ieri sono stati richiamati ufficialmente con tanto di concorrenti presi singolarmente per le loro marachelle. Anna Pettinelli è rimasta molto delusa da Francesco reo di avere la faccia d’angelo e poi di essere un po’ birichino lontano dalle telecamere e lo stesso è successo a Gaia Gozzi rea di tenere acceso il cellulare nonostante le richieste della redazione e di comportarsi un po’ come una star. Davanti a queste ramanzine, però, l’unico a perdere le staffe è Javier che, dopo la sfuriata in sala relax, passa negli spogliatoi per dare di matto convinto che lui sia nella scuola per altro e non per queste “merd*te”, detto questo si è vestito per lasciare la scuola. Lo avrà fatto davvero?

JAVIER HA DAVVERO LASCIATO AMICI 19?

Al momento sui social tutto tace e non sappiamo bene quali saranno i temi della puntata di oggi di Amici 19 ma il talent show andrà in onda prima su Real Time con la questione Javier e punizioni varie e poi anche su Canale5, intorno alle 16.20, per mettere i ragazzi ancora davanti ai giornalisti e trovare i migliori da far sedere sullo sgabello. Secondo le anticipazioni della puntata di domani sembra proprio che ancora una volta sia Federico a spuntarla e che per questo porterà a casa addirittura un premio in denaro. Il resto lo scopriremo domani pomeriggio per oggi ci tocca ancora parlare di castighi e punizioni.

