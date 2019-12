AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 DICEMBRE

Tutto pronto per il finale di Amici 19? Mai ci siamo divertiti così tanto a guardare il programma nel daytime di Real Time grazie all’addio ad esami e scontri e abbracciando la musica e i giochi tra i ragazzi con la complicità dei professori. E’ vero anche che sullo sfondo rimane sempre la gara e tutto quello che riguarda il percorso formativo dei ragazzi ed è proprio in questo complesso che le novità non sono mancate per alcuni di loro. In particolare, proprio ieri pomeriggio Rudy Zerbi ha deciso di parlare con Stefano chiamandolo da parte e pregando agli altri di uscire. Il suo talento è fuori discussione secondo il professore ma la sua voglia di non mettersi mai in gioco in puntata e di non farlo nemmeno insieme ai compagni quando si tratta di semplice interpretazione, lo lascia un po’ perplesso. A complicare le cose è arrivata la risposta di Stefano al grido di “non avevo niente da dire”, ma davvero si può non voler partecipare mai e allora come si manifesta l’amore per la musica e il canto?

TALISA E STEFANO IN BILICO AD AMICI 19?

Questo potrebbe mettere nei guai Stefano che, se non passasse la prova scritta, potrebbe finire alla graticola a gennaio proprio nelle nuove puntate di Amici 19. Anche per una ballerina, in particolare, la bella Talisa, non tutto va come previsto. Ancora una volta ieri l’abbiamo vista affrontare i suoi demoni e se nei primi giorni tutti erano convinti che fosse il fisico a non farcela, adesso sembra che il problema sia psicologico. Talisa è convinta di non essere mai abbastanza e che i suoi compagni le preferiscano sempre altri a lei anche quando arriva il momento di schierare le prove nella sfida del sabato pomeriggio. A spronarla ci ha pensato ancora Timor Steffens, ma fino a quando le cose andranno così per lei? Riuscirà a prendere in mano la questione prima che sia troppo tardi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA