Amici 19/ Anticipazioni 17 dicembre: spuntano gli esami! Chi sarà rimandato?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 17 DICEMBRE

Ma davvero vogliamo parlare di Amici 19 dimenticando la pausa ormai all’orizzonte? Siamo sicuri che la risposta dei fan è sì anche perché il pomeridiano del sabato pomeriggio non è la loro unica valvola di sfogo visto che Real Time continua a mandare in onda il programma tutti i pomeriggi alle 13.50 e oggi farà lo stesso. I ragazzi non navigano in buone acque visto che in questi giorni sono tornati in sala relax dopo la puntata e si sono lasciati travolgere dalle polemiche. In particolare, Skioffi è andato all’attacco dei professori rei di parlare e sorridere mentre loro si esibiscono dando poi dei pareri che forse sono un po’ a prescindere da quella che è la performance in sè. Proprio su questa parola ha dibattuto molto anche Giulia che non riesce a capire la visione di Alessandra Celentano che forse non riuscirà mai ad apprezzarla nonostante tutto quello che lei potrà fare per farle cambiare idea. Proprio di questo hanno parlato nella puntata di ieri le due squadre che hanno avuto modo di incontrare i professori.

La novità venuta a galla in questi giorni però è gli esami scritti. A quanto pare i ragazzi di Amici 19 sono chiamati ad affrontare gli esami che faranno media con quelli già ottenuti nelle scorse settimane e che faranno media, e quindi? Secondo quanto rivelato ieri pomeriggio sembra proprio che chi non riuscirà a superare gli esami sarà rimandato a gennaio e finirà alla graticola con tanto di sfida da superare in vista dell’ultima sezione di programma prima del serale. Chi sarà a rischio? Di sicuro Valentin, Jacopo e tanti altri hanno preso una serie di non classificato o di due che sarà difficile recuperare. Come finirà?

