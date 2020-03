Amici 19/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Valentin pronto a ballare con la Incontrada?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 2 MARZO

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio prima su Real Time e poi su Canale5 con al centro il ritorno in casetta dei ragazzi dopo il primo serale e la voglia di rimettersi di nuovo in gioco per andare avanti e affrontare quella che sarà la seconda puntata. Il venerdì sera è già dietro l’angolo e presto troveremo gli otto superstiti scendere in campo per affrontare nuovi pezzi e nuove coreografie da portare al secondo serale. Nella prima puntata i ragazzi hanno perso due cantanti e questo significa che mai come quest’anno si punta sul ballo. Javier e Nicolai sono stati protagonisti della prima puntata ma anche Talisa ha fatto del suo meglio nonostante il suo piccolo infortunio che, almeno al momento, non ha portato alla sua esclusione dalla scuola, e Valentin? Il ballerino latino ha conquistato tutti, sia il pubblico che i giudici a cominciare da Vanessa Incontrada che ha chiesto a gran voce di ballare con lui dentro o fuori il programma.

VANESSA INCONTRADA E VALENTIN INSIEME SUL PALCO DI AMICI 19?

Siamo sicuri che la sua richiesta non cadrà nel nuovo soprattutto per volere di Maria de Filippi che non si lascerà sfuggire questa occasione e, se nella prima puntata è toccato ai cantanti duettare con degli artisti ospiti, nella seconda potrebbe toccare ai ballerini a cominciare proprio da Valentin al fianco di Vanessa Incontrada. Dopo la puntata in molti erano scossi da quanto è accaduto e dal giudizio dei giudici, questo influirà anche su quelle che saranno le prove che dovranno affrontare da oggi in sala e in saletta? Lo scopriremo tra un paio di ore su Real Time e poi su Canale5 intorno alle 16.20.

