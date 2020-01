AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 GENNAIO

Gaia Gozzi in lacrime nello spogliatoio, questo è il risultato di questo momento complicato per la bella cantante di Amici 19 che si trova in bilico, in tunnel da cui non riesce ad uscire e rinascere, ci riuscirà prima di perdere il suo posto al serale del programma? In queste ultime settimane la cantante non è riuscita a spuntarla contro Giulia anche se, a suo dire, lei è molto più forte di lei. Nonostante questo Rudy Zerbi continua a preferirle Giulia convinta che Gaia si sia cullata sulla sua voce e le sue doti e abbia un po’ un atteggiamento da diva in confronto agli altri e questo la sta penalizzando. I suoi fan continuano a sostenerla ma, dopo quello che è successo con Zerbi e Giulia, Gaia Gozzi è finita nei guai anche per via del suo comportamento e questo l’ha mandata letteralmente in crisi.

GAIA GOZZI IN LACRIME DOPO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE?

In particolare, alcuni membri della produzione di Amici 19, accompagnati da Anna Pettinelli, hanno strigliato i ragazzi rei di non seguire le regole del programma e, spesso, di stare nella scuola con il telefono acceso. Gaia Gozzi ha provato a scusarsi ma senza ottenere molto visto che a poco serve quando una persona va contro le regole tutti i giorni e così alla cantante non è rimasto che piangere. Le discussioni non sono mancate e non è servito a niente nemmeno il discorsetto che Martina le ha fatto per tirarla sù è riuscito nel suo intento. Fatto sta che le prime anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 mostrano Gaia alle prese con le lacrime mentre Federico la abbraccia e la bacia per consolarla, cosa sarà successo? Piangerà ancora per quello oppure no? Lo scopriremo tra poco.

