Gaia Gozzi in crisi?/ Dal provvedimento disciplinare alla sconfitta.. (Amici 19)

Gaia Gozzi è in crisi? Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio dopo una settimana complicata per la cantante, l’ennesima. Da quando è entrata fino a questo momento il suo atteggiamento da star l’ha un po’ penalizzata e in molti glielo hanno fatto notare più volte, lo stesso Rudy Zerbi lo ha fatto e lo farà anche oggi pomeriggio preferendole un’altra durante la sfida a squadre. A complicare le cose ci ha pensato il comportamento e i richiami subiti in queste settimane e anche in questa che si è conclusa ieri. Alcuni membri della produzione e Anna Pettinelli si sono presentati in sala relax a cospetto dei ragazzi proprio per una serie di richiami generali, per un comportamento un po’ maleducato e fuori dalle regole e poi, in particolare, proprio con Gaia Gozzi chiamata all’ordine per la questione cellulare. Contravvenendo alle regole del programma, la cantante spesso e volentieri viene beccata con il cellulare acceso e questo non è più permissibile.

GAIA GOZZI IN LACRIME DOPO LA SFURIATA DELLA REDAZIONE DI AMICI 19

Lo scontro ha punto subito Gaia Gozzi che si è sciolta in lacrime dopo l’uscita di scena dei ragazzi della redazione di Amici 19. In suo soccorso è arrivata subito Martina convinta che l’amica non debba sempre pretendere di essere perfetta ma non c’è modo di calmare la cantante che non è interessata a quello che hanno fatto gli altri e nemmeno al fatto che lei non è l’unica a tenere il telefono accesso, l’unica cosa che sa è “che non vuole giocarsi tutto per una caz*zata, quando mi parlano di rispetto io vado in crisi. Rivolgendosi all’amica poi confida: “So che vuoi farmi tranquillizzare in questo momento ma io non ho ragione, ok?”. Gaia sa di aver sbagliato e ci è rimasta male per questo e ha tentato anche di chiedere scusa durante la sfuriata ma senza ottenere molto visto che Anna Pettinelli l’ha stroncata subito.

LA RIVALITA’ CON GIULIA AD AMICI 19

Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 sembra proprio che ancora una volta per Gaia Gozzi arriverà una bocciatura. La cantante aprirà, o quasi, la puntata cantando People help the people e sfidando Giulia e ancora una volta sarà quest’ultima a vincere per volere di Rudy Zerbi che promuoverà l’inedito di Giulia etichettandolo come una bomba. Proprio nel pomeridiano di venerdì Gaia è tornata a parlare della sua rivale cercando di consolare Talisa ammettendo di non riuscire a spuntarla nella sfida ormai da due settimane ma dicendosi sicura di essere migliore di Giulia: “Non è arroganza, io sono forte sul palco, devo credere in me stessa”. Cosa succederà oggi pomeriggio quando le due torneranno a lottare?



