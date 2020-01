Amici 19/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Alessandra Celentano piange per Javier?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 GENNAIO

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio prima su Real Time, alle 13.50, e poi su Canale 5, alle 16.20 circa, per le ultime puntate in daytime prima del pomeridiano di domani. Le anticipazioni su quello che vedremo sono già uscite e a quanto pare ci sarà poco spazio per Javier questa volta. Il ballerino sabato scorso è stato al centro di mille polemiche e problemi per via di quello che ha cercato di fare (andare via dalla scuola sperando in un posto in una compagnia) e alzando poi il velo sulla poco professionalità di professori e ballerini professionisti. Il capitolo per tutti ormai è chiuso e nella puntata di domani lo vedremo solo ballare, e vincere, in una sfida contro Valentin durante lo scontro tra le squadre, ma chi non ha dimenticato sembra essere Alessandra Celentano. Proprio lei ha combattuto tanto per avere un ballerino che la rappresentasse nella scuola ma non aveva messo in conto tanta delusione.

LE LACRIME DI ALESSANDRA CELENTANO

Alessandra Celentano lo ha difeso contro gli altri professori di Amici 19 finendo alla gogna per la sua mancanza di coerenza nel preferire e far prevalere il suo talento alla mancanza di educazione e ieri si è presentata di nuovo in sala da lui. La prof ha ammesso di aver saltato una lezione perché ancora molto arrabbiata per quello che è successo e per quello che ha fatto e ieri lo ha messo al corrente di tutto questo finendo poi per piangere. La Celentano si è asciugata continuamente quelle che sembravano lacrime ma poi lei stessa ha chiarito che non stava piangendo e che aveva solo un occhio che lacrima particolarmente, niente dovuto al suo comportamento che, comunque, ancora non ha perdonato. Dirà qualcosa nella puntata di domani?

