Amici 19/ Anticipazioni puntata 9 dicembre: chi sarà eliminato prima della pausa?

Chi sarà eliminato prima della pausa natalizia di Amici 19? A quanto pare è arrivato il momento di chiedercelo visto che oggi pomeriggio il programma tornerà in onda ma saremo in discesa libera verso ben due eliminati come annunciato da Maria De Filippi. Chi segue il programma sa bene che tutto può cambiare in corsa e, alla fine, invece di due potrebbe essere solo uno l’eliminato, ma rimane il fatto che il tempo stringe visto che, come comunicato da Mediaset, sembra proprio che il 21 dicembre Amici non andrà in onda su Canale 5 e, quindi, l’ultimo momento utile per una doppia eliminazione al sabato pomeriggio possa essere il prossimo, il 14 dicembre. Cosa succederà quindi in settimana? Il pomeridiano tornerà in onda oggi pomeriggio su Real Time con la sfida di Gaia Gozzi, che non abbiamo visto sabato pomeriggio, ma possiamo già dirvi che la cantante si salverà e non poteva essere altrimenti visto che è tra le favorite alla vittoria finale di questa edizione insieme a Nyv e sui social si legge: “Oggi Gaia affronterà LA SFIDA DIRETTA! Per scoprire come andrà tutti sintonizzati alle 13.50 su @realtimetvit Canale 31”.

CHI SARA’ ELIMINATO DA AMICI 19 PRIMA DELLA PAUSA?

Come sempre poi inizierà il racconto della nuova settimana nella scuola di Amici 19 con i ragazzi pronti a commentare quanto è successo in puntata rivedendo le loro prove del sabato pomeriggio e rivelando quello che pensano non solo sui voti ottenuti ma anche sulla classifica di gradimento che ha messo ko Nyv che si è ritrovata, con gran sorpresa da parte di tutti, all’ultimo posto in classifica. Per molti questo è dovuto al suo comportamento e alla sua paura di parlare con gli altri guardandoli negli occhi, questo la aiuterà a sbloccarsi? Lo scopriremo quando si ritroverà in aula con Alfonso Signorini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA