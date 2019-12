Amici 19/ Anticipazioni e diretta 6 dicembre: il no della Titova e la crisi di Nyv

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 6 DICEMBRE: SFIDA A SQUADRE E CLASSIFICA DI GRADIMENTO

Siamo ormai al giro di boa di Amici 19 che presto dovrà chiudere i battenti in vista delle vacanze di Natale e della pausa che aspetta i ragazzi prima di lanciarsi poi nella parte stretta dell’imbuto che li catapulterà al serale in primavera. Maria De Filippi ha già annunciato che due di loro dovranno lasciare il programma prima delle vacanze ma, secondo le anticipazioni della puntata in onda oggi, 7 dicembre, su Canale5, sembra proprio che non ci saranno eliminati da piangere, almeno non per adesso. La classifica di gradimento continua a tenere buoni i ragazzi ma a sorprendere tutti e se lo scorso sabato è toccato a Valentin rimanere con le spalle al muro, sembra che oggi pomeriggio toccherà a Nyv. La cantante in settimana non è stata sempre molto tranquilla soprattutto quando Alfonso Signorini l’ha incontrata a lezione e ha voluto affrontare questo suo problema di timidezza e di abbassare gli occhi quando qualcuno cerca di parlare con lei. Il professore si è fatto promettere che la prossima volta, con un suo pezzo, si lascerà andare. Ma ci sarà davvero una prossima volta?

NYV VINCE LA SFIDA AD AMICI 19 DOPO LO SFOGO CON ALFONSO SIGNORINI

Secondo le anticipazioni di Amici 19 rivelate da Il Vicolo delle News sembra che la puntata di oggi non sarà facile per Nyv, almeno in parte. La cantante dovrà fare la cosa che odia di più ovvero rimanere sotto la lente e tutto perché dovrà occuparsi della sua squadra, dei ragazzi che non è riuscita a schierare (perché toccherà ai professori farlo perché lei e Gaia non lo hanno fatto) ma anche affrontare un’importante sfida che la vedrà contrapposta a Gaia e Jacopo. I tre concorreranno per un posto alla prossima puntata di Tu si Que Vales e sarà proprio Nyv colei che salirà sul palco del prime time, molto probabilmente quello della finalissima, in barba alla sua timidezza e al suo blocco. Al suo fianco ci sarà anche un ballerino e, in questo caso, a spuntarla su Javier è Federico. I due sono stati scelti da tre giudici esterni e adesso possono sognare nel prime time di Canale5. E la sfida a squadre? Alla fine a vincere sembra che sarà proprio la squadra della cantante e toccherà a quella di Gaia scegliere uno di loro da mandare in sfida, a chi toccherà?

IL CAPITOLO VALENTIN AD AMICI 29 SI CHIUDERA’?

Un capitolo a parte serve per Valentin. Il ballerino era profondamente in crisi sabato scorso per via della bocciatura dei professori ma anche da parte dei compagni e del pubblico e così ha chiesto apertamente che tra i professori di Amici 19, almeno in studio, sedesse anche Natalia Titova, la sua grande sostenitrice. L’argomento è venuto a galla proprio in settimana quando il ballerino si è sfogato con la produzione avanzando la sua proposta che nella prima parte della puntata di oggi sarà esaminata in studio durante la puntata. A quanto pare per i piani alti del programma non c’era un rifiuto ma il no è arrivato proprio dalla maestra Titova che preferisce seguirlo in sala sottraendosi allo scalpore della messa in onda e delle puntate in tv. Per il ballerino latino arriva un giudice esterno, ma questo basterà a tenerlo buono? Siamo sicuri di sì visto che la classifica di gradimento rivelerà che adesso l’ultima è Nyv.

AD AMICI 19 STEFANO FINISCE CONTRO I PROFESSORI

La lunga puntata di Amici 19 registrata ieri pomeriggio e in onda oggi, potrebbe mettere alle strette uno dei cantanti più discussi del programma ovvero Stefano. Il cantante indispone un po’ per il suo modo di fare e spesso finisce per essere criticato sui social durante il daytime ma oggi per lui ci saranno una serie di no che sarà difficile da digerire.A contrapporsi al cantante ci penseranno i professori che bocceranno tutte le sue richieste a cominciare da quella di volersi esibire per la sfida a squadre e finendo alla candidatura per una sfida esterna quando la squadra di Gaia perderà contro quella di Nyv. In entrambi i casi i professori gli diranno no convinti che le sue intenzioni non siano reali visto che la sua candidatura non è arrivata prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA