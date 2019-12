Amici 19/ Eliminati e anticipazioni 11 dicembre: chi sarà lascerà il programma?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 DICEMBRE

Siamo tutti pronti per una nuova puntata di Amici 19 che potrebbe mettere fine alla corsa di uno dei dei ragazzi del programma. Proprio nei primi pomeridiani di questa settimana e, in particolare ieri, abbiamo scoperto che le felpe con il punto interrogativo si sono moltiplicate e tutto per via della doppia eliminazione che si avvicina e che potrebbe mettere alla porta due ragazzi entro sabato. A quanto pare, infatti, quella di sabato prossimo sarà l’ultima puntata pomeridiano del sabato pomeriggio per il talent show di Maria De Filippi che si avvia verso la lunga pausa natalizia con la promessa di tornare solo a gennaio. Proprio per questo due ragazzi dovranno lasciare la scuola facendo scendere il numero dei talenti da 18 a 16 e lasciando vacanti due posti. Ma chi sarà eliminato? I ragazzi sono in crisi e ieri hanno chiesto notizie a riguardo ma sembra proprio che solo in questi

CHI SARA’ ELIMINATO AD AMICI 19 ENTRO SABATO?

La domanda adesso è chi sarà eliminato ad Amici 19? I ragazzi in bilico sono tanti ma se teniamo conto della classifica di gradimento anche i migliori potrebbero rischiare grosso. Siamo sicuri che così non sarà e che l’eliminazione verrà decisa in base ad una serie di prove e di voti ma solo in questi giorni capiremo chi e come uscirà dalla scuola. In bilico ci sono sicuramente ragazzi come Stefano per il canto o anche lo stesso Francesco che è riuscito finalmente ad aprirsi sabato scorso ma ha portato a casa una serie di dubbi e altro. A rischio anche Valentin che ieri ha incontrato la Peparini che ha detto no alla sua presenza nella scuola per la sua mancate versatilità. Chi sarà eliminato quindi? Lo scopriremo quando il programma oggi tornerà in onda su Real Time dalle 13.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA