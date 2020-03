Amici 19, verso il serale/ Anticipazioni 4 marzo: Javier e Nicolai puniti!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI 4 MARZO

Tenete gli occhi ben aperti e le dita pronte a digitare sui social perché la puntata di oggi di Amici 19 metterà in crisi i fan del ballo e, in particolare, di Javier e Nicolai. Proprio ieri è stato annunciato l’arrivo di un provvedimento disciplinare ai danni dei due ballerini rei di aver saltato la lezione di classico nonostante siano stati opportunamente avvisati. Le cose prenderanno una piega inaspettata proprio oggi durante la messa in onda della nuova puntata anche se non capisce bene se capiremo di più nella puntata in onda su Real Time e poi in quella in onda su Canale5, fatto sta che Marcello Sacchetta ha annunciato un provvedimento disciplinare che potrebbe mettere a rischio la loro corsa al serale. Al momento l’unica cosa certa è che il pubblico è infuriato e tutto per via di quello che è successo e che metterà a rischio Javier, perché?

JAVIER E NICOLAI ELIMINATI?

Chi ha seguito il pomeridiano di Amici 19 sa bene che Nicolai non è nuovo a questo tipo di comportamento e anche nei giorni scorsi il ballerino ha detto no ad una serie di lezione, al riscaldamento e altro, ma nessun provvedimento è stato annunciato. Tutto cambierà oggi per via di Javier? I fan sono sul piede di guerra mentre c’è già chi teme il peggio. I due potrebbero essere messi in sfida per causare l’eliminazione di uno dei due visto che entrambi sono nella “classe” di classico, ma sarà davvero così drastica la decisione presa dagli autori della trasmissione?

