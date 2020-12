Amici 20/ Anticipazioni 8 dicembre: Deddy in sfida? Anna Pettinelli…

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 DICEMBRE

Il daytime di Amici 20 torna in onda oggi, martedì 8 dicembre, alle 19 su Italia 1. Per gli allievi della scuola di Maria De Filippi riuscire a difendere il proprio banco è sempre più difficile. Ogni settimana, oltre a dover sostenere prove ed esami per convincere i propri docenti di meritare la maglia, possono ritrovarsi in sfida per il volere di alcuni professori. Tra i cantanti, quello particolarmente a rischio è Deddy che è entrato nella scuola sfidando Giulio Musca. Se Rudy Zerbi apprezza tantissimo il talento di Deddy, non la pensa esattamente così Anna Pettinelli che considera il cantante “privo di personalità”. “La prof Anna Pettinelli lo ritiene un cantante privo di personalità e per questo potrebbe mettere a repentaglio la sua permanenza nella scuola con una sfida”, si legge sul profilo Instagram di Amici. Deddy, dunque, sarà il prossimo allievo in sfida?

AKA7EVEN IL MIGLIORE? ARIANNA ANCORA IN BILICO

Se Deddy rischia di finire in sfida, non corre tale pericolo Aka7Seven che gode sia della fiducia di Anna Pettinelli che considera quella del cantante la voce più bella della scuola, che di Arisa e Rudy Zerbi che non hanno alcuna intenzione di mettere a rischio la sua permanenza nella scuola con una sfida. Resta ancora in bilico, invece, Arianna Gianfelici che non è ancora riuscita a riconquistare la fiducia di Zerbi. L’insegnante, pur riconoscendo il suo talento, continua ad essere convinto che l’atteggiamento negligente che sta avendo potrebbe essere un’arma a doppio taglio per lei e che, a lungo andare, possa nuocere al suo percorso. Per non rischiare di puntare su un “cavallo sbagliato”, Zerbi ha deciso di non riconsegnarle ancora la maglia. Arianna, dunque, rischia di finire in sfida o di dover lasciare direttamente la scuola?



