Amici 20/ Anticipazioni: il TikToker Valerio Mazzei tra gli allievi?

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi tornerà presto in onda con tantissime novità oltre a nuovi allievi e ad una classe di insegnanti che potrebbe contenere qualche nome nuovo. La curiosità principale, però, riguarda soprattutto gli allievi. I provini continuano e, in attesa del ritorno in tv del talent show più famoso della televisione italiana, il settimanale Chi svela quello che potrebbe essere uno dei primi allievi ammessi. Negli scorsi giorni, il sito All Music Italia aveva annunciato la partecipazione ai casting per la nuova edizione di Amici del TikToker Valerio Mazzei. A quanto pare, Valerio avrebbe superato brillantemente i casting. Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi, infatti, il famoso TikToker avrebbe superato i provini. Sarà lui, dunque, uno dei primi allievi della nuova classe di Amici?

AMICI 20 ANTICIPAZIONI: L’EX X FACTOR RITA BELLANZA AI CASTING?

Valerio Mazzei potrebbe essere uno dei nomi noti tra gli allievi della nuova classe di Amici di Maria De Filippi. Se il TikToker dovrebbe aver già superato i provini, pare che anche l’ex concorrente di X Factor, Rita Bellanza, abbia partecipato ai casting. A svelare la probabile partecipazione di Rita Bellanza ai casting di X Factor 20 è la pagina la pagina Amici News. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero certezze sull’effettiva partecipazione di Rita Bellanza ai casting del talent show di Maria De Filippi. Tuttavia, non sarebbe la prima volta che un ex concorrente di X Factor tenti di trovare il successo partecipando al talent show di canale 5. Lo stesso percorso, infatti, è stato fatto da Gaia Gozzi. Enrico Nigiotti, invece, ha fatto esattamente il percorso inverso partecipando prima ad Amici e poi a X Factor dove è riuscito a riconquistare il pubblico con la squadra di Mara Maionchi.



