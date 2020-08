Gaia Gozzi / Il bacio con il fidanzato Daniele Dezi prima di Battiti Live, ‘Chega’…

Ancora Gaia Gozzi tra le protagoniste di Battiti Live, per la gioia dei tantissimi fan che non si stancano mai di vederla all’opera. La giovane vincitrice di Amici 2020 continua a cavalcare l’onda del successo grazie al singolo “Chega”, proposto al mercato italiano in lingua portoghese. Originale, accattivante e ricca di fascino: l’ex stella di Amici si gode il ritrovato contatto col pubblico, con le dovute sicurezze, dopo lo stop causato dalla pandemia del Coronavirus. E’ una Gaia più matura e consapevole dei propri mezzi, quella che abbiamo rivista a Battiti. La talentuosa ma insicura cantante notata ad X Factor sembra ormai un lontanissimo ricordo. E dopo Amici, Battiti Live rappresenta una grande opportunità per Gaia, che torna in pista coi suoi successi. Da casa e dalle piazze, i fan, sono pronti a sostenerla ancora.

Gaia Gozzi, il bacio con il fidanzato Daniele Dezi

Gaia Gozzi stupisce tutti e “regala” ai social uno scatto di vita privata, vale a dire il bacio con il fidanzato Daniele Dezi. E’ accaduto pochi giorni fa, al termine di una giornata vacanziera per la coppia. La cantante ha pubblicato una Instagram Story per il suo compagno, mostrando senza filtri la gioia ed il benessere che prova al suo fianco. La coppia sta già facendo sognare i fan, anche se la giovane cantante è molto concentrata su una carriera sempre più proiettato verso l’alto, grazie ai successi con Chega – Calma e le altre canzoni dell’album Genesi. Il suo fidanzato Daniele Dezi, oltretutto, è un produttore musicale romano. Tra amanti della musica non poteva non esplodere la passione…



