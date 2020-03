Amici 2020/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Alessandra Celentano dirà la sua?

Amici 19 torna in onda oggi con quella che possiamo definire la prima puntata ufficiale posta serale di venerdì. Molte cose le abbiamo viste nel pomeridiano di sabato su Canale5 intervallate dalle scene che sono andate in onda nel serale ma oggi ritroveremo i ragazzi in casetta pronti a commentare quello che è successo e non solo. Il programma rimane in onda al venerdì sera e i ragazzi saranno chiamati ad affrontare gli ultimi due serali ma i nervi di tutti sono ormai a fior di pelle e la conferma è arrivata proprio nei giorni scorsi. Valentin è uscito dalla scuola e il pubblico grida alla “censura” visto che non ha avuto modo di esprimersi, succederà oggi pomeriggio? La cosa sembra davvero poco possibile ma in casa ci sono ancora Valentin e Nicolai gli altri due puledri furiosi di Maria de Filippi. I due si troveranno in casa pronti a sentire i giudizi di professori e giudici e non è detto che non ci sia di nuovo un ulteriore scontro oggi pomeriggio.

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO

Le parole più attese sono quelle di Alessandra Celentano. La maestra di Amici 19 ha discusso fortemente con Maria de Filippi e con Vanessa Incontrada e in molti sono pronti a scommettere che questa volta la Celentano deciderà di lasciare la scuola perché stanca delle continue discussioni. Solo oggi pomeriggio scopriremo se sarà ancora al suo posto per commentare quanto è successo in puntata e i commenti di Vanessa Incontrada con la quale ha continuato a discutere. Cosa succederà adesso tra le due? I commenti arriveranno in casetta per ballerini e cantanti e solo oggi pomeriggio prima su Real Time e poi su Canale5 scopriremo quello che è successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA