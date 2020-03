Valentin/ Alessandra Celentano lo critica e la Vanessa Incontrada si infuria! (Amici 2020)

Valentin è diventato il pomo della discordia delle donne di Amici 2020. Nei giorni scorsi si è parlato del ballerino in merito ad una presunta crisi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro e adesso sembra proprio che il ballerino sia riuscito a mettere giudici e professori l’uno contro l’altro e tutto per via di Alessandra Celentano. La maestra di ballo continua a non apprezzarlo un po’ come ha fatto per tutto l’anno. I suoi preferiti sono Javier e Nicolai e continuerà a votare per loro ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il momento in cui l’insegnante ha deciso di dire la sua su Valentin continuando a criticarlo e accusandolo di essere sempre uguale in ogni cosa che balla: “E’ sempre uguale, ha la stessa espressione, ha la stessa dinamica, ha la stessa intensità, fa gli stessi passi, è sempre uguale, non esce dal suo schema”.

VANESSA INCONTRADA DIFENDE VALENTIN AD AMICI 2020

Il ballerino ha accolto le parole di Alessandra Celentano con il sorriso ma ad infuriarsi ci ha pensato Vanessa Incontrada che non sopporta le parole della maestra su Valentin, il suo preferito, e così ha deciso di intervenire in modo deciso dopo l’ultimo serale di Amici 2020. La spina nel fianco dell’attrice è arrivata quando la Celentano ha detto che i giudici che votano i ragazzi sono incompetenti e così lei ha deciso di far arrivare un messaggio nella scuola chiedendo ai ballerini una comparata di ballo: “Le mie considerazioni e la mie perplessità sono legate all’espressitivà. Proprio per questo ho chiesto una prova comparata per i tre ballerini rimasti, una coreografia in cui tutti e tre dovrete impersonare un personaggio di un famoso film. Tutti e tre dovrete affrontare la coreografia all’interno di un girone che vi permetta di accedere alla prossima puntata, la Celentano non potrà dire che su questo non ho esperienza e non sono competente”.

VALENTIN SICURO ELIMINATO DEL TERZO SERALE DI AMICI 2020?

La comparata di ballo attende dietro l’angolo i tre ballerini di Amici 2020 e questa volta Valentin rischia seriamente di uscire contro Nicolai e Javier. I due ballerini hanno dalla loro parte i professori di ballo visto che Valentin non è rappresentato se non dalla Titova che però preferisce rimanere dietro le quinte. Davvero Vanessa Incontrada e gli altri giudici lo salveranno da sicura eliminazione? In molti sono convinti che tra l’arrivo dei cd dei cantanti e gli ottimi giudici dei ballerini, sia proprio Valentin l’agnello sacrificale della puntata di questa sera di Amici 19.



