Amici 2021/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Carola si offre volontaria?

Amici 2021, anticipazioni puntata 30 settembre

Amici 2021 torna in onda oggi, giovedì 30 settembre, alle 16.10 su Canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. Sono giorni tesi nella scuola di Amici in vista della puntata di domenica 3 ottobre (registrata ieri, 29 settembre). L’insegnato di ballo Veronica Peparini ha scritto una comunicazione per la classe: “Ai provini ho visto un ragazzo molto bravo e molto preparato che già conoscevo. Si chiama Dario. Credo sia giusto che vada in sfida contro Mirko, che secondo me ruba il banco a chi meriterebbe più di lui di stare in questa scuola”. Alessandra Celentano però ha chiesto alla produzione di annullare la sfida perché Mirko ha la maglia sospesa. La richiesta della Celentano è stata accettata e alla fine ad andare in sfida contro Dario sarà Christian. Ma non è l’unica sfida in programma!

Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 29 settembre: Carola in sfida contro Dario

Amici 2021: le prossime sfide

Flaza si sta preparando per la sfida contro Gea, una ragazza che vorrebbe entrare nella scuole. Mentre Giacomo per cercare di entrare nella scuola di Amici dovrà sfidare Kendy. Sono giorni intensi per i ragazzi tra maglie sospese e sfide da affrontare. La puntata di domenica 3 ottobre – ricordiamo che il programma andrà in onda fisso alla domenica pomeriggio, a partire dalle 14, su Canale 5 – è stata registrata ieri, mercoledì 29 settembre e sul web circolano già le prime anticipazioni. Giacomo è entrato nella scuola vincendo la sfida contro Kendy, voluto da Rudy. Il ballerino Dario, alla fine, è entrato proprio contro Mirko. Appena al ragazzo è stata confermata la maglia, Veronica Peparini l’ha mandato in sfida con Dario. Flaza ha vinto la sua sfida cantando “Malefica”.

