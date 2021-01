Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 11 gennaio: Sangiovanni eliminato?

Doppio pomeridiano anche oggi per Amici 2021 che torna in onda su Canale5 e poi anche su Italia1 rispettivamente alle 16.10 e poi alle 19.00 con il racconto di quello che è successo dopo la registrazione andata in onda sabato. Il pomeridiano non si è concluso con l’ingresso di Alessandro uscito vincitore dalla sfida con Riccardo e nemmeno con l’esibizione della bella Rosa, ma è andato oltre con polemiche e liti con Rudy Zerbi e i cantanti protagonisti. A finire questa volta sulla graticola non sono le donne bensì gli uomini e, in particolare, Sangiovanni. Il maestro sospenderà la maglia come punizione al cantante reo di essersi lamentato un po’ troppo per via alcune sedicenti mancanze avute da chi doveva preparare la base in cui mancavano i cori richiesti. Rimane il fatto che la sua sarà solo una scelta punitiva visto che le sue performance lo hanno convinto e addirittura gli darà anche un bel voto.

Aka7even sotto accusa ad Amici 2021 ma Anna Pettinelli..

Per il momento la sua maglia rimane sospesa ma non dovrà lasciare la scuola e lo stesso farà con Aka7even. Sulla sua sorte dovrà però decidere Anna Pettinelli che lo ha accolto nella sua squadra e quello che porterà a casa Zerbi sarà un bel due di picche. Polemiche anche per via di Esa perché Arisa non apprezza le scelte del suo insegnante in termini di esibizioni da portare al pomeridiano il sabato. Come finirà l’ennesimo scontro tra i due in questo Amici 2021? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando inizierà una nuova corsa verso il pomeridiano di sabato prossimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA