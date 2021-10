Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 27 ottobre: Guido e Christian in sfida

Amici 2021, anticipazioni registrazione 27 ottobre: due sfide della Peparini

È tempo di una nuova registrazione di Amici 2021. La puntata di domenica 31 ottobre si prepara a regalare al pubblico di Canale 5 nuove sfide, esibizioni e anche scontri tra i professori, come d’altronde accaduto in qualche puntata del daytime su Canale 5. C’è infatti parecchia tensione tra i professori di ballo e tra due in particolare: Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Quest’ultima ha lanciato ben due sfide negli ultimi giorni, una a Guido Domenico, allievo della Celentano, l’altra a Christian, allievo di Raimondo Todaro. Veronica li ritiene non adatti ad Amici 2021, uno perché poco espressivo, l’altro perché non pronto ad affrontare un talent come questo. Nel corso della registrazione di oggi, in onda poi domenica pomeriggio, scopriremo l’esito di entrambe: ce la faranno i due allievi a rimanere nella scuola?

Amici 2021, da Albe e Serena alla sorte di Tommaso

Se Guido e Christian rischiano di abbandonare Amici 2021, Albe si gode un momento d’oro. Dopo la prima posizione nella classifica degli inediti fatta da Giorgia, il cantante ha avuto l’occasione di esibirsi nuovamente. Oggi, però, nel corso della nuova registrazione si tornerà a parlare anche della sua storia con la ballerina Serena con nuove e romantiche immagini. Momento invece non facile per Tommaso, che si è classificato ultimo per ben due volte di fila con il suo inedito. Scopriremo nel corso della nuova puntata se ci saranno per lui conseguenze importanti dopo questa seconda delusione. Cantanti e ballerini, inoltre, avranno l’occasione di esibirsi e scoprire se la loro felpa è confermata o se la loro permanenza all’interno della scuola è a rischio.

