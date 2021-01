Amici 2021 Ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 13 gennaio: i cantanti in diretta…

Amici 2021 Ed.20, anticipazioni puntata oggi, 13 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi con un nuovo doppio pomeridiano in cui torneremo ad occuparci di quello che è successo dopo la puntata di sabato pomeriggio, dopo la messa in discussione di Sangiovanni da parte di Rudy Zerbi ma anche dell’eliminazione del ballerino Riccardo e della cantante Kika. Già le prime novità le abbiamo viste in scena ieri sera, intorno alle 19.00, nel nuovo pomeridiano del programma in onda su Italia1, con i ragazzi di nuovo pronti a preparare la puntata di sabato che, questa settimana, verrà registrata venerdì sera. La novità importante che tutti attendono oggi è l’annunciata diretta che andrà in scena sui social e che è stata lanciata qualche ora fa proprio dalla produzione insieme ad una serie di profili social che hanno già raccolto migliaia di iscritti (il primo è Sangiovanni con oltre 13.000 iscritti in poco tempo).

Amici 2021 Ed.20, i cantanti in diretta su Instagram e…

In particolare, sul profilo della trasmissione si legge: “ATTENZIONE ⚠️ DOMANI i cantanti di #Amici20 saranno tutti contemporaneamente in DIRETTA INSTAGRAM e hanno preparato una sorpresa per voi… voi chi seguirete?”. Inutile dire che il plebiscito è chiaro e indica Sangiovanni come il favorito per questa diretta ma, soprattutto, per quella che potrebbe essere la vittoria finale del programma. Cosa succederà in diretta? Lo scopriremo tra qualche ora e poi ci ritroveremo insieme in sala prova per sbirciare quelli che saranno i pezzi e le coreografie che i ragazzi dovranno mettere insieme per sabato a cominciare da Martina che, a quanto pare, canterà e ballerà grazie alla sua coach Lorella Cuccarini.



