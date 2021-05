Amici 2021 ed 20/ Anticipazioni puntata oggi, 14 maggio: addio casetta!

Amici 2021 ed 20, anticipazioni puntata oggi, 14 maggio

Le luci stanno per spegnersi sullo studio di Amici 2021 e anche sulla casetta che in questi mesi ha ospitato i ragazzi della ventesima edizione. Questa sorta di mix tra Amici e Grande Fratello non ha fatto altro che intrigare e far appassionare il pubblico che ha regalato ascolti stellari a questa edizione senza nemmeno bisogno di grandi sforzi da parte della produzione. Sullo sfondo rimane adesso la questione vincitore, il nome che domani sera dovrebbe mettere d’accordo pubblico, giuria ed esperti chiamati a votare al 50% o addirittura a fasi alterne. Le sfide si susseguiranno in diretta a colpi di canzoni e coreografie le stesse che i ragazzi hanno preparato in queste settimane perfezionandole fino al momento della finale, ma cosa vedremo oggi pomeriggio?

Ultimi appuntamenti pomeridiani di Amici 2021

Il primo appuntamento è fissato per le 16.10 su Canale5 mentre il secondo sarà su Italia1 alle 19.00 circa e si tratterà in entrambi i casi degli ultimi pomeridiani di Amici 2021 visto che da lunedì non sentiremo più parlare di Sangiovanni, Giulia e gli altri ragazzi del programma. In questi ultimi appuntamenti scopriremo gli ultimi momenti e i preparativi per il finale di Amici 2021 in onda domani sera. Quali saranno i pezzi che i cantanti canteranno domani sera e quali saranno i pezzi su cui si esibiranno i ballerini del programma per i loro scontri finali? Scopriremo le ultime cose questa sera insieme alle ultime sorprese che attendono i ragazzi, a chi toccherà questa volta? Lo scopriremo tra qualche ora con la messa in onda.

