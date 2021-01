Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 27 gennaio: la Cuccarini torna…

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 27 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi, 27 gennaio, con un altro doppio pomeridiano in cui sentiremo ancora parlare di canto e ballo. I ragazzi della categoria del canto continuano ad essere presi di mira da Rudy Zerbi e, in particolare, il prof ha messo nuovamente con le spalle al muro Arianna, che sabato pomeriggio dovrà affrontare un’altra sfida, e lo stesso ha fatto con Evandro che adesso rischia davvero di essere ad un passo dal suo addio al programma. Ma cosa succederà oggi? Amici 2021 tornerà in onda con un doppio pomeridiano in onda alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1 e sarà allora che sentiremo ancora parlare dei ballerini della scuola un po’ messi da parte in questi primi giorni di messa in onda, ma cosa succederà e cosa vedremo oggi pomeriggio?

Martina e Rosa di nuovo protagoniste?

Dopo le sfuriate di ieri con protagonisti proprio Evandro e Arianna, sembra che Amici 2021 tornerà ad occuparsi dei ballerini e, in particolare, di quelli che spesso sono presi di mira dalle insegnanti, Martina e Rosa su tutte. Le due hanno già dovuto affrontare alcune sfide e alcune accuse ma siamo sicuri che la questione non è finita qui soprattutto per quel che riguarda proprio Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Sembra ormai che tutto sia finito tra loro ma siamo sicuri che il ritorno in sala dopo la puntata di sabato non riaprirà vecchie questioni? I fan sono pronti a scoprire cosa succederà in attesa della registrazione che andrà in scena venerdì pomeriggio.



