Chiara Bacci scatena i dubbi di Alessandra Celentano: lezione speciale ad Amici 2024

Dopo un mese ferma a causa di un infortunio, Chiara Bacci è tornata ad esibirsi ad Amici 2024 e ha affrontato e superato una sfida. Proprio le ultime esibizioni hanno però sollevato dei dubbi nella sua coach Alessandra Celentano, che ha perciò voluto convocarla per un colloquio. Durante l’incontro, la maestra ha espresso le sue perplessità sulla mancata crescita della ballerina in quanto ad energia ed incisività sul palco. “Quando sei eterea sei molto bella, dotatissima, ma in altre cose sei moscia!” ha sentenziato Celentano.

Motivo per il quale ha poi richiesto alla sua allieva una lezione speciale con tre diversi professionisti di Amici 2024. Chiara è stata perciò messa alla prova su una serie di coreografie in cui il fattore principale era la potenza e l’accento dei vari passi. Nonostante qualche piccolo miglioramento in corsa, Chiara si è detta insicura del successo di questa missione.

Chiara Bacci si sfoga: “Non so quanto in fretta potrò migliorare ad Amici”

Tornata in casetta, la ballerina si è allora sfogata con i compagni di Amici 2024, ammettendo tutte le sue insicurezze. “Non so con quanta velocità io possa migliorare, – ha esordito Chiara – perché è una cosa che mi manca tanto e lo so. Faccio fatica, anche se mi impegno.” Un problema, quello della poca incisività nel ballo, che Chiara spiega essere legato anche al suo carattere: “Anche se sono cazzuta nella vita, nei gesti sono molto tranquilla e questo si riversa nella danza. Non mi sento carismatica. Sono 12 anni che ballo così… lo voglio fare ma non so se riesco…” ha concluso la ballerina quasi in lacrime.