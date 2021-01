Evandro a rischio ad Amici 2021?/ Allo scontro con Leonardo e Arianna ma…

Evandro a rischio ad Amici 2021? Sembra proprio che il cantante sia davvero finito nei guai questa volta e che le sue ore all’interno della scuola possano essere contate. Le anticipazioni di questo nuovo atteso appuntamento con il programma di Maria de Filippi, rivelano che ci sarà spazio per nuove sfide e che proprio Evandro, Leonardo e Arianna saranno al centro dello studio per una nuova sfida. I tre sono stati al televoto nei giorni scorsi ma l’esito sarà rivelato proprio oggi pomeriggio quando scopriremo che Arianna è ultima in classifica, Leonardo è primo mentre Evandro continua a galleggiare ed è proprio per questo che finirà sotto accusa.

Le anticipazioni della registrazione di Amici 2021 di ieri rivelano che il cantante è finito nel mirino di Rudy Zerbi che lo ha ammonito invitandolo ad impegnarsi perché altrimenti la prossima settimana lascerà la scuola.

Evandro a rischio ad Amici 2021? Rudy Zerbi vuole mandarlo via ma…

Per il momento Evandro porterà a casa la maglia ma il suo destino sembra essere segnato ad Amici 2021. La classifica determinata dal televoto fra i tre cantanti, sarà utile ai professori di Amici 20 per valutare proprio la loro permanenza nella scuola anche se Zerbi sembra poco d’accordo con quello che pensa il pubblico non solo su Evandro ma anche su Leonardo che è arrivato primo ma che a lui continua a non piacere. Concorda invece su Arianna Gienfelici, ultima, che lui sicuramente avrebbe mandato via. La sua dichiarazione fa impazzire Arisa e la discussione è di nuovo dietro l’angolo. Fino a quando Evandro potrà sperare in un salvataggio in extremis? Sicuramente questo è stato l’ultimo e nei prossimi giorni sarà un osservato speciale.

