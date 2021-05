Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 7 maggio: ultime prove per Tancredi e..

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 7 maggio

Ci siamo. Ultimo pomeridiano (almeno ufficialmente) prima della semifinale di Amici 2021 in onda domani sera. Il pubblico conosce già molti dei dettagli di quello che andrà in onda, compresi i nomi dei finalisti (ma non tutti e 4) e questo significa che quello che vedremo oggi, prima su Canale5 e poi su Italia1, non farà altro che fare da cornice alla puntata. I nodi da sciogliere sono ancora tanti perché se Deddy è stato protagonista in queste ultime puntate prima con la discussione con Rudy Zerbi e poi con l’intervento di Maria de Filippi per aiutarlo ad avere un morale più alto in virtù dell’arrivo di un appuntamento speciale, quest’oggi potrebbe toccare a Tancredi. Proprio ieri il cantante ha preso la parola dicendosi felice di aver partecipato a quest’avventura con loro e vorrebbe continuare a farlo anche dopo, i ragazzi saranno costretti all’addio?

AMICI 2021 SERALE/ Eliminati semifinale e anticipazioni registrazione: il Perla Blu..

Alessandro e Serena verso la semifinale di Amici 2021

Ciliegina sulla torta saranno i protagonisti del settore ballo. Sappiamo ormai che Giulia è una sicura finalista di Amici 2021 ma sappiamo anche che in ballo ci sono ancora Alessandro e Serena, ma siamo sicuri che per i due possa esserci ancora spazio sul palco del programma? Le loro prove e i loro sentimenti saranno al centro della puntata di questo pomeriggio, un trampolino di lancio verso la semifinale di domani. Ma cosa ne sarà di loro e quali sono le prove che dovranno affrontare in uno scontro uno a uno che andrà in scena domani? Lo scopriremo solo oggi, alle 16.00 su Canale5 e alle 19.00 su Italia1.

