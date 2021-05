Amici 2021 Serale ed.20/ Anticipazioni registrazione semifinale 8 maggio: eliminati e finalisti

Amici 2021 Serale, tre eliminati nella semifinale 8 maggio? Oggi scopriamo i finalisti…

Si torna nello studio di Amici 2021 per una nuova registrazione del serale che però sarà l’ultima di quest’anno. Quella che si terrà oggi, 6 maggio 2021, e che andrà in onda sabato 8 maggio è la semifinale di Amici e, dunque, l’ultima puntata che non prevede il televoto del pubblico. Nella registrazione del serale Amici 2021 di oggi verranno dunque scelti i finalisti che si sfideranno per la prima volta in diretta televisiva, in modo da dare possibilità al pubblico di votare per il proprio preferito. Quella di oggi sarà una puntata molto diversa dalle altre e non solo perché verranno scelti i finalisti ma, soprattutto, perché a dover lasciare il programma non sarà soltanto un allievo. Se facciamo riferimento alla classica finale di Amici, vuol dire che gli allievi che vi accederanno saranno 4. Dunque ben tre sarebbero le eliminazioni della semifinale.

Amici 2021, le prove e i guanti di sfida della semifinale

Se saranno tre le eliminazioni della semifinale del serale Amici 2021, ogni manche vedrà non un eliminato provvisorio ma un eliminato definitivo. Ma quali sono le prove che avranno luogo sul palco nella registrazione di questa sera? Anche questa volta non mancano i guanti di sfida. Per il canto, Anna Pettinelli si è dimostrata particolarmente agguerrita, lanciando guanti di sfida per Deddy e per Sangiovanni contro il suo Aka7even. Nel primo caso i due dovranno scegliere tre brani dei Coldplay ed esibirsi su quelli; Sangiovanni e Aka dovranno invece sfidarsi sulla canzone “She”, tra canto e barre. Due prove ad Amici 2021 che hanno però messo in grande difficoltà Aka7even, che ne ha chiesto l’annullamento ma solo un forte rimprovero dalla sua professoressa. I due guanti, infatti, si faranno.

Giulia contro Serena: il guanto voluto dalla Celentano per il serale Amici 2021

Se questi sono i guanti di sfida per il canto, la semifinale del serale Amici 2021 vedrà anche un atteso guanto per la danza. Dopo una settimana di ‘silenzio’, Alessandra Celentano torna a scrivere e invia per la prima volta la sua lettera nera a Giulia. Per la maestra è giunto il tempo che anche lei si metta alla prova e per questo ha deciso di metterla in sfida con la sua allieva Serena in una coreografia di neoclassico. Una prova sicuramente difficile ma che entrambe le ballerine possono portare sul palco al meglio. Potrebbero inoltre esserci altre comparate nel corso della registrazione.

