Amici 2021, ed. 20/ Diretta e ammessi al serale: ospiti Gaia Gozzi e Annalisa

Amici 2021, ed. 20: anticipazioni e diretta 13 marzo

Sabato 13 marzo, alle 14.10 su canale 5, Maria De Filippi conduce l’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021 prima del serale, in partenza dal 20 marzo, in prima serata su canale 5. Per tutti gli allievi della scuola più famosa d’Italia è arrivato il momento di scoprire i nomi degli allievi ammessi alla fase più importante del talent show. Prima di svelare i nomi degli allievi, il regolamento, il nome del nuovo direttore artistico che sostituirà Giuliano Peparini che ha deciso di prendersi una pausa, Maria De Filippi accoglierà due vecchie allieve della scuola, reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Oltre ad Arisa che ha portato a Sanremo il brano Potevi fare di più, si esibiranno anche Gaia Gozzi con Cuore amaro e Annalisa con Dieci.

Gli allievi ammessi al serale di Amici 2021

Al serale di Amici 2021 sono stati già ammessi i cantanti Gaia, Sangiovanni ed Enula e i ballerini Rosa, Samuele e Serena a cui ha consegnato direttamente la maglia del serale la sua insegnante Alessandra Celentano. Nel corso del pomeridiano di oggi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, la maglia del serale sarà consegnata a tutti gli allievi. Alla prima puntata del serale di Amici 2021, i cantanti ammessi sono: Aka7even, Deddy, Enula, Esa Abrate, Gaia Di Fusco, Ibla, Leonardo Lamacchia, Raffaele Renda, Sangiovanni, Tancredi Cantù Rajnoldi. I ballerini ammessi, invece, sono: Alessandro Cavallo, Giulia Stabile, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Samuele Barbetta, Serena Marchese, Tommaso Stanzani.

Il nuovo direttore artistico è Stéphane Jarny

Giuliano Peparini, nella scorsa puntata del pomeridiano di Amici 2021, ha annunciato di aver deciso di prendersi una pausa dopo l’ultimo, impegnativo anno e lasciare la direzione artistica del serale. Al suo posto, arriva il francese Stéphane Jarny che Maria De Filippi presenterà al pubblico e agli allievi nel corso della puntata di oggi. Classe 1968 è un coreografo, ballerino, sceneggiatore di fama internazionale. Dopo l’addio di Peparini, Maria De Filippi ha deciso di puntare su un altro nome di fama internazionale.



