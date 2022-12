Amici 2022: Aaron Cenere svetta in Generazione zeta, su Spotify Italia/ Supera Wax…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere si conquista la pole position di Generazione zeta

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere si conquista la cover di Generazione zeta su Spotify Italia. Ebbene sì, oltre ad essere il terzo cantante e talento nella competizione di Amici 2022 in corso a raggiungere il traguardo di 1 milione di ascolti in streaming con un singolo, Universale, eguagliando il risultato di Wax con Turista per sempre e Ascanio con Margot, in data 9 dicembre 2022 il biondo cantautore allievo di Rudy Zerbi si aggiudica la copertina della playlist aggiornata periodicamente, che su Spotify Italia accoglie le canzoni e gli artisti più rappresentativi dei nati tra il 1997 e il 2012. Si tratta di Generazione zeta, che al vertice vede quindi, allo stato attuale, posizionarsi per incremento di ascolti ed influenza streaming all’ultimo aggiornamento Aaron Cenere, seguito al secondo posto dall’eliminato di Amici 2022, Ascanio e il singolo Margot. Terzo podio per l’altro Amici 2022, Wax, con Turista per sempre. Quarto posto per il cantautore di Amici 2022 Niveo e il singolo Scarabocchi. Al quinto posto, insiste e persiste in Top5 il fenomeno di Cado, il nuovo singolo rilasciato dal duo della scorsa edizione del talent Amici 21, LDA e Albe. Lda, in solitaria, é reduce dalla promozione tra i primi 22 Big di Sanremo 2023, che fa parecchio rumore nel web, tra il fandom del giovane che si dice al settimo cielo e gli haters che attaccano il figlio d’arte di Gigi D’Alessio a suon di critiche gratuite

LDA a Sanremo 2023, i rapporti con Rudy Zerbi e Maria De Filippi?/ "Ci siamo sentiti"

Aka7even debutta in Generazione zeta…

Fuori dalla Top 5 della playlist Generazione zeta su Spotify Italia, alla #6 troviamo Fuori dell’altro Amici 2022, NDG. Alla #6, c’é invece il vincitore della sezione canto di Amici 20, Sangiovanni, con Fluo. Insomma, le prime 6 posizioni della Top10 Generazione zeta su Spotify Italia registrano l’egemonia di Amici 2022, in quanto occupate dai talenti del noto talent show di Maria De Filippi, a dispetto degli hater che limiterebbero i lavori di Amici alle etichette di numeri da show TV e meteore di passaggio. Alla #7 si posiziona Diego Lazzari con Mi chiamava. Alla #8, l’altro Amici 2022 Tommy Dali con Male. Alla #9 habemus 5 minuti di Alfa. #10, Chi sono veramente di Will. Fuori dalla Top10, debutta alla #11, l’altro esponente della Gen Z, Aka7even, con il nuovo singolo Non piove più, il cui primo video musicale é girato a Napoli.

