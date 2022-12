LDA a Sanremo 2023, i rapporti con Rudy Zerbi e Maria De Filippi?/ “Ci siamo sentiti”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA vola a Sanremo 2023:é l’unico ex Amici tra i Big

Sotto l’albero di Natale 2022, LDA riceve il dono della chiamata al Festival di Sanremo 2023, ed é l’unico ex Amici 21 e in generale dei talenti di Amici di Maria De Filippi ad ottenere la promozione al prossimo Festival della Canzone italiana. A dispetto delle critiche degli hater, che da sempre gli affibbiano l’etichetta di “raccomandato” nell’industria musicale e quindi anche a Sanremo, in quanto figlio di Gigi D’Alessio, la sua canzone sanremese in cantiere ha convinto la Commissione del Festival presieduta dal numero 1 della kermesse, il direttore artistico e conduttore tv Amadeus. Con la promozione sanremese, quindi, LDA celebra anche il debutto sul palco del Teatro Ariston che lo attende nel nuovo anno 2023 alle porte. Per l’ex Amici 21 di Maria De Filippi si tratta, infatti, della sua prima chiamata a prendere parte al Festival della canzone, dopo il primissimo debutto che lo vedeva presentarsi al grande pubblico TV lo scorso settembre 2021, quando faceva accesso al talent show, ottenendo la promozione da parte dell’insegnante di canto e talentscout Rudy Zerbi con un’esibizione della pop ballad, Quello che fa male. Sin dalla sua prima performance il 19enne strizza l’occhio alla popstar ispiratrice made in America, Justin Bieber, e detiene da mesi il record per il conseguimento del disco d’oro e il disco di platino più veloce con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi. Ma ora che si prepara per il debutto a Sanremo 2023, in che rapporti é il cantautore 19enne di Napoli? La domanda sorge spontanea e arriva già la risposta.

Amici 2022, perché non va in onda l'8 e il 9 dicembre?/ Ecco quando riparte

LDA rimane in contatto con Amici 21

A parlare é il diretto interessato, LDA. L’ex Amici 21 fa sapere di essere rimasto in contatto con la conduttrice e il suo insegnante storico ad Amici 21, tanto che é riuscito a sentirli entrambi alla notizia della sua promozione al Festival. Come ripreso in un’intervista ripresa da La Repubblica, LDA non é riuscito a resistere alla tentazione di chiamare Maria De Filippi e a sentire Rudy Zerbi: «L’ho chiamata subito, e ho sentito anche Rudy Zerbi. Se sono arrivato all’Ariston è tutto merito loro», fa sapere il Justin Bieber italiano.

LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ L'indizio che toglie i dubbi

Nel frattempo i telespettatori chiedono da tempo un’ospitata TV di LDA in coppia con Albe ad Amici 22 in corso…

LEGGI ANCHE:

LDA vola a Sanremo 2023: lacrime con Gigi D'Alessio/ "Ecco cosa mi ha detto papà..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA