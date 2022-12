Amici 2022, al via la gara World of Dance/ Trionfa Isobel Fetiye Kinnear: il premio

Amici 2022 di Maria De Filippi, World of dance chiude il contest con Isobel Fetiye Kinnear…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 14 dicembre 2022 che vede aprirsi la sfida del ballo per un premio targato World of dance. Quest’ultima, dance community di risonanza global ha indetto ad Amici 2022 un contest nel circuito ballo, che vede scontrarsi i primi tre classificati nell’ultima classifica di ballo stilatasi nella puntata domenicale dell’11 dicembre 2022. Si tratta di Isobel Fetiye Kinnear, Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli. Cos’hanno in comune i tre candidati favoriti alla vittoria del contest di World of dance? I tre ballerini sono tutti allievi della tanto temuta maestra di danza classica, Alessandra Celentano, ad Amici 2022 di Maria De Filippi. E ad avere la meglio é solo un talento nella competizione indetta al talent show di Canale 5. A vincere é, cioè, la ballerina australiana Isobel Fetiye Kinnear, che quindi sbaraglia la concorrenza dei diretti rivali e compagni di studio nel ballo ad Amici, Gianmarco e Ramon.

Isobel Fetiye Kinnear vince ad Amici 2022

Il premio che va alla vincitrice? La possibilità di prendere parte ad un’audizione per la realizzazione di un videoclip di danza che sia pubblicato sui canali ufficiali della celebre community, quindi anche online, in nome e per conto di World of dance. Così come riferisce il rappresentante della community al talent, Andrea Alemanno.

Gianmarco, Isobel e Ramon si sono esibiti di fronte ad Andrea Alemanno and the winner is… Isobel! Non vediamo l’ora di vedere il suo concept video su tutti i canali World Of Dance e voi? #Amici22 pic.twitter.com/PEvkFl4Ojr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2022



Un traguardo importante per Isobel Fetiye Kinnear, che si preannuncia quindi favorita- tra i concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi – alla vittoria del talent show.

