Amici 2022, Alex dedica una canzone a Cosmary/ Lei risponde “Innamorata di te”

Alex canta “I won’t let you go” e scatta la dedica a Cosmary

Alex Rina e Cosmary Fasanelli sempre più innamorati. Durante il ballottaggio finale tre allievi del team Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro, Christian, Nunzio e Alex, quest’ultimo è stato chiamato a interpretare il brano “I won’t let you go” di James Morrison. Il pubblico si è scatenato durante la performance del cantante per una sottintesa dedica speciale. In realtà lui non ha detto nulla, ma nella presentazione Lorella Cuccarini ha specificato che questa canzone potrebbe essere dedicata ad una ragazza. Com’è ormai noto ai più, il cantante da diverso tempo ha intrapreso una relazione con Cosmary, ballerina eliminata di recente dopo una sfida, voluta da Veronica Peparini, cedendo il suo posto a John Erik.

UOMINI E DONNE DIRETTA 24 MARZO / Ida Platano rinuncia ad Alessandro: "Chiudo!"

La reazione social di Cosmary Fasanelli dopo la dedica di Alex

Nel corso di questa edizione di “Amici” tra i due concorrenti, Alex Rina e Cosmary Fasanelli, si è instaurato pian piano un intenso rapporto. Questo sembrava inizialmente scandito da un interesse rispettivo, da parte dei entrambi. Fino a quando non c’è stato il bacio. Nonostante il tempo trascorso insieme non sia stato molto, la loro relazione, a quanto pare, sta continuando a distanza. E siamo sicuri che la ballerina sarà davvero felice di questa dedica. E infatti dopo aver visto il ragazzo cantare “I won’t let you go“, Cosmary Fasanelli ha ripubblicato nelle sue stories Instagram il video dell’esibizione didascalizzandola così: “Innamorata di te”.

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassiè tronista a Uomini e donne?/ Rumors sulla versione vip...Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 marzo: Veronica è la nuova tronista!

© RIPRODUZIONE RISERVATA