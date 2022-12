Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 18 dicembre: Angelina vince ancora, tre nuovi allievi

Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 18 dicembre: Angelina e Wax insieme sul podio

Oggi 13 dicembre 2022 gli allievi di Amici 22 sono tornati nello studio di Canale 5 per una nuova registrazione che vedremo in onda domenica 18 dicembre alle 14. Si tratta dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici prima della pausa natalizia, mentre il daytime andrà in onda fino al 23 dicembre per poi tornare a gennaio. Ma cos’è accaduto in studio? Stando a quanto svela Amici News attraverso SuperguidaTv, Maria De Filippi ha ospitato tre ex allievi: Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa. A loro il compito di giudicare la nuova gara di canto con in palio un altro bellissimo premio: un’esibizione durante il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre.

Alla fine delle varie esibizioni le votazioni hanno premiato due cantanti: Angelina e Wax. I due hanno dovuto esibirsi nuovamente e a vincere in modo definitivo è stata Angelina. Sarà lei dunque ad esibirsi con Elisa. Ancora una volta ultimo in classifica è stato invece Niveo.

Amici 2022 anticipazioni: tre nuovi allievi in casetta

La stessa possibilità è stata data ai ballerini. Anche qui non ci sono state particolari sorprese perché la prima in classifica è stata ancora una volta Isobel, seguita al secondo posto da Ramon. Sarà lei ad esibirsi al concerto di Elisa. Ultimo invece Samuel. Le anticipazioni inoltre ci svelano che ci sono stati tre nuovi ingressi nella scuola, seppur non definitivi: una ballerina per Emanuel Lo, una cantante per la Cuccarini e una ballerina per Todaro. Questi nuovi allievi staranno in casetta per un po’ e parteciperanno attivamente alle lezioni prima che i professori prendano una decisione sul loro conto che potrebbe coinvolgere anche altri allievi.

