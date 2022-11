Amici 2022, Arisa fa dietrofront con Piccolo G in sfida/ Eliminato?

Amici 2022, Arisa destina un messaggio al talento competitor, Piccolo g: la svolta inaspettata

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, che nel daytime datato 7 novembre 2022 su Canale 5 vede Arisa fare un clamoroso dietrofront con Piccolo G. Quest’ultimo, allievo cantante protetto ad Amici 2022 da Rudy Zerbi, aveva ricevuto la comunicazione di sfida da parte di Arisa, l’insegnante di canto competitor del talentscout nella scuola. Ma nel rinnovato daytime, Arisa (che ora posa in intimo) fa un passo indietro esonerando Piccolo G dall’obbligatorietà della sfida, in un sentito messaggio destinato al giovane talento: “Ho deciso di metterti in sfida con un ragazzo che ho visto ai casting e ho pensato che stavo per fare una cavolata.-ammette la cantante -, mi sono resa conto di tante cose”. Quindi le parole sul ripensamento dell’artista rispetto alla scelta di mettere in discussione l’allievo di Rudy Zerbi: “Ho perso Andre e questo suo banco ora é vuoto e ho pensato di colmarlo e, facendo questa cosa, in realtà avrei penalizzato te”. Tuttavia Arisa ammette di avere dei dubbi sul talento competitor di Piccolo G, tanto da non voler annullare la sfida in definitiva ma decide di estromettere l’obbligatorietà della prova, per cui il cantante può scegliere di sua volontà se mettersi in discussione o no: “hai un bel timbro ma ti manca qualcosa per entrare in empatia. Non sei un cantante che vocalmente mi prendi a schiaffi. Non mi fai capire come vedi le cose. Dato che io non voglio fare cazzate, se la vuoi fare si fa la sfida… Sarebbe un momento dove ti fai conoscere”.

Piccolo G riammesso da titolare ad Amici 2022

La risposta di Piccolo G é quella di confermare la sfida con lo sfidante esterno scelto da Arisa, 2UE. La prova é giudicata dal giudice esterno Beppe Vessicchio, che decreta Piccolo G come vincitore, che quindi conferma il banco ad Amici 2022: “valuto il rapporto tra la creatività e la capacità di esprimerla, mi ha colpito Piccolo g per la sua capacità di soprendermi non sempre a fuoco, talvolta prevedibile e poi la sorpresa…”. Dunque, Piccolo G é di nuovo titolare del banco tra i cantautori ammessi ad Amici 2022.

