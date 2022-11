Arisa posa sexy, in intimo/ “Ora puoi anche non guardarmi, io ci sono lo stesso”

Amici 2022, Arisa posa in lingerie: gli scatti sexy sono social

Mentre prosegue la sua corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Arisa torna al centro dell’attenzione mediatica posando quasi senza veli, o meglio in lingerie, per i fedeli sostenitori e non, ma soprattutto per se stessa. É di queste ore il messaggio di body-positivity nonché l’invito all’autostima del sé in generale che la popstar di Sincerità fa del nuovo post condiviso su Instagram. Si tratta di una carrellata di scatti che la ritraggono con il corpo in bella vista, mentre indossa un completo di indumenti intimi, della lingerie in un totale black coordinato con dei copri-abiti autunnali e un velo sul capo, come a volersi definire una sposata con se stessa. Degli scatti social, che unitamente al messaggio ripreso dalla cantante in descrizione, possono dirsi un’opera d’arte nonché un messaggio per l’autoaccettazione del proprio io, anche dal punto di vista fisico, e un invito a esserci, a essere ed esistere quindi senza turbamenti esterni.

Il messaggio di Arisa per l’autoaccettazione divide il web

“Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente”#instapiplovers #instapip- si legge tra le righe della descrizione del post-.Sfondo dell’ultima foto : “lago del Pantano” il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati. Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso”. Il messaggio della sexy professoressa di canto ad Amici 22, poi, prosegue : “Più o meno felice? Chi lo sa(?). Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?”. Quindi la risposta alle provocazioni, le critiche e perché no anche all’indifferenza: “Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni, che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. lo però proverei anche con altro.. per vedere di nascosto l’effetto che fa. Baci”.

Nel frattempo, il messaggio di self-positivity di Arisa scatena tra le reazioni più disparate del web. “Arisa, non mi piaci proprio come sei diventata”, si legge tra i commenti social più aggreganti, oltre ai messaggi di elogi destinati alla cantante sotto il post della svolta sexy. “A me piace ogni tanto a giocare a fare la modella. La vita é una”, scrive però, di tutta risposta, l’icona di Amici 2022, in replica ai detrattori.

