Amici 2022, Celentano sfida Samu con la tecnica/”Sei solo movimento nello spazio”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Samuel Antinelli riceve un arduo compito da Alessandra Celentano

Prosegue il consutudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 13 ottobre 2022 in onda su Canale 5, che mostra le immagini di un arduo compito che attende il ballerino Samuel Antinelli. L’allievo protetto di Raimondo Todaro é chiamato dall’insegnante avversa Alessandra Celentano a mettersi in discussione in una coreografia da lei montata, per la messa in evidenza dei punti di debolezza su cui lui é tenuto a lavorare per migliorarsi. Questo, dal momento che, a detta dell’esperta maestra di danza classica, Samuel necessita di studi approfonditi della tecnica, a partire dai passi basic.

Amici 2022, Celentano stronca Rita/ "Stai sempre a letto con Niveo" "Vai a casa"

“Samuel, questo é un compito per farti capire che avere predisposizione fisica non basta” , esordisce la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, nel videomessaggio destinato a Samuel, allievo dell’insegnante competitor avverso, Raimondo Todaro-. Ci vuole tecnica. Per avere tecnica ci vogliono anni di studio. Nella scala di valori quindi la tecnica é al primo posto. Tu sei solo movimento nello spazio e questo lo possono fare tutti”. Quindi, il motivo legato alla scelta dell’assegnazione per Samuel: ” questo compito serve a renderti consapevole delle tue carenze”. Dal suo canto il ballerino riconosce di avere delle carenze, seppur conscio però che il suo movimento nello spazio sia frutto di anni di studio: ” Non ho tecnica in modo forte , ma ci provo”.

Amici 2022, Asia a rischio, in sfida contro Claudia/ Celentano vs Todaro: "La illudi"

Samu prossimo all’eliminazione ad Amici 22?

Che Samuel Antinelli possa rifiutare la choreo tecnica assegnatagli dalla temuta insegnante? Nel frattempo, il ballerino allievo di Raimondo Todaro si mette in discussione prestandosi in sala prove alla preparazione della coreografia, con la presenza del mentore che lo ha promosso ad Amici 2022 di Maria De Filippi, ovvero Raimondo Todaro. E il sentiment generale dei telespettatori, intanto, si divide tra chi si dice certo che Samuel possa affrontare il compito e chi invece teme che alla fine l’allievo deciderà di sottrarsi all’incarico.

Amici 2022, Emanuel Lo difende Ludovica dalla Celentano/ "La metti a disagio con il suo corpo"

La maestra Celentano ha deciso di mettere alla prova Samuel con un compito! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/IsZBvSs0XL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 14, 2022

E un altro quesito sorge ora spontaneo: che il compito della Celentano possa preludere all’eliminazione di Samuel dal talent?











© RIPRODUZIONE RISERVATA