Amici 2022, Celentano stronca Rita/ “Stai sempre a letto con Niveo” “Vai a casa”

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi , con il daytime pomeridiano del talent show di Canale 5 datato 13 ottobre 2022, che -tra le altre novità- vede ormai palesarsi il flirt in corso tra il cantante Niveo e la ballerina Rita Pompili in arte Rita Danza. Quello che sembra essere il preludio di una nuova lovestory in TV, se da una parte entusiasma e appassiona i telespettatori, dall’altra invece sembra preoccupare Alessandra, la quale trova che la allieva di categoria danza classica passi troppo tempo con il cantante a discapito della sua crescita artistica. A detta dell’insegnante la giovane farebbe meglio a impiegare il tempo disponibile per migliorarsi nella danza, in interpretazione e quindi espressività.

Convocata la pupilla ad un confronto in sala-prove, la maestra da danza classica Alessandra Celentano quindi sbotta contro l’allieva: “Sei apatica sempre e se te ne vai a casa… sono io che ti ci mando a casa. Ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo…” . La maestra Alessandra Celentano, quindi, chiede alla allieva Rita Danza al secolo Rita Pompili di massimizzare l’impegno che possa assicurarle quindi una migliore interpretazione in fatto di staging sul palco di Amici 2022 di Maria De Filippi. In alternativa, per la giovane, la maestra non nasconde che vi sia l’uscita di scena dal talent: “ti interessa a stare qua? Le dispense ce le hai… fatti aiutare… mettiti con Meghan, l’apoteosi delle facce… fatti aiutare”.

Rita Pompili prossima alla eliminazione da Amici 22?

Per la Celentano Rita potrebbe avvalersi dell’aiuto di Meghan, altra allieva della scuola, anziché spendere troppe ore in dolce compagnia con Niveo, questo per potersi garantire un prosieguo del percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 22 di Maria De Filippi.

Che la ballerina sia prossima all’eliminazione? Nel frattempo Rita chiede di potersi confrontare, rispetto alla crisi artistica, con la storica ballerina di Amici 20 e professionista nel corpo di ballo di Amici 22, Giulia Stabile.













