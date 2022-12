Amici 2022, Cricca, Piccolo G e Angelina Mango primi nel canto/ Il premio é..

Amici 2022 di Maria De Filippi, al via la gara di canto con Emma tra i giudici…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata datata 11 dicembre 2022, che vede decretarsi tre vincitori nel canto, per un importante premio. La consuetudinaria gara di canto, al rinnovato appuntamento TV di Amici 2022 ( Amici 22) viene giudicata dalle ospiti in studio Emma Marrone, la quale é reduce dal rilascio del nuovo singolo Sbagliata ascendente Leone omonimo del nuovo docu-film su Prime Amazon, e Rebecca di Radio 105. La competizione nel canto chiama gli allievi concorrenti Amici 2022, ad Amici 22 , a sfidarsi sulle note dei loro inediti e, sulla base delle votazioni espresse dalle giudici in studio, viene stilata una classifica finale che vede finire nella fascia rossa e quindi a rischio eliminazione il cantautore Niveo, allievo di Lorella Cuccarini nella celebre scuola dei talenti. Cosa rischia il cantante di Scarabocchi? Che possa rivelarsi uno dei nuovi eliminati Amici 2022, ad Amici 22? Nel frattempo, la classifica della gara canto di inediti vede, inoltre, decretarsi come i primi tre classificati e vincitori di un nuovo premio conferito al talent, Angelina Mango, Cricca e Piccolo G, per i quali le giudici spendono parole e voti di pieno consenso. Ma cosa vincono, di fatto, i tre vincitori nella sezione canto di Amici 2022, ad Amici 22?

Amici 2022: Isobel, Gianmarco e Ramon primi nel ballo/ World of dance li premia..

I vincitori di canto vincono un incontro con i produttori

Nel dettaglio i primi tre classificati cantanti potranno avere un incontro con dei noti producer nell’industria musicale, per delle nuove produzioni. Con quali produttori, quindi, i vincitori nel canto potranno unire le forze per delle nuove collaborazioni? Nel frattempo, si infiamma la polemica web esplosa in rete, che vede il talent di Maria De Filippi tacciato di negare una ospitata TV promozionale agli ex Amici 21 Albe e LDA, il quale é confermato tra i primi 22 artisti concorrenti Big a Sanremo 2023, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023, sotto la direzione e conduzione di Amadeus.

ALESSANDRA CELENTANO, CHI É EX MARITO ALEX TREMENTOZZI?/ "Volevamo avere figli ma..."

LEGGI ANCHE:

ALESSANDRA CELENTANO, CHI SONO I GENITORI?/ “Mamma morta di Alzheimer, un dolore...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA