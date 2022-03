Amici 2022 ed.21, Celentano getta ombre su Nunzio/ “Giudicato da amici di Todaro”

Amici 2022 ed.21, è scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: c’entra Nunzio e la danza latina

Si avvicina il via al serale di Amici 2022 ed.21 e, intanto, nel daytime del talent (in onda il 10 marzo 2022 su Canale 5) si accende una querelle tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Lo scontro parte con la maestra di danza classica che contesta la scelta del collega, di mettere in discussione la sua competenza nel latino chiamando dei giudici esterni a giudicare il pupillo Nunzio Stancampiano. Risaputo è che il ragazzo è solito ricevere critiche dure da quest’ultima, coadiuvata dall’assistente Nancy Berti. “Credo di dire nulla di male se dico che i giudici esterni siano amici tuoi, metti in discussione le critiche di tre giudici internazionali su Nunzio, e ho Nancy titolata a darmi pareri tecnici –l’affondo della Celentano su Todaro-. Dire che loro sono incompetenti è una mancanza di rispetto”. E pronta è la difesa di Todaro: “E’ un’insinuazione che non mi piace, il giudice Massimiliano Sodini , esperto di danze latino-americane è mio testimone di nozze. Non è che se hanno la mia opinione sono amici e se non hanno la mia opinione non sono amici… nello showbiz ho tanti amici“.

Nunzio diventa un caso prima del serale di Amici 2022 ed.21: il team Alessandra Celentano fa guerra a Raimondo Todaro

Nel frattempo il parere dei giudici chiamati in causa da Raimondo Todaro, su Nunzio Stancampiano (tra i magliati del serale), sono positivi: nel complesso l’allievo latinista promette bene e Todaro approva con riserva: “Nunzio mi ha promesso di mettere su dei chili di massa”. Ma la querelle con Alessandra prende una brutta piega, con l’intervento dell’assistente di quest’ultima, Nancy Berti, che all’attacco di Raimondo Todaro consuma una vendetta rispetto ad un conto lasciato in sospeso: “Sei tu che non sei in grado di giudicare…”.

L’atmosfera si fa pesante e Raimondo minaccia l’addio al talent, uscendo dalla sala-prove. A questo punto Alessandra Celentano cerca il confronto con Todaro e lo induce poi ad una riflessione, allo scopo di mediare con Nancy, dal momento che la situazione tra i professionisti di Amici 2022 ed.21 è precipitata: “Quando tu dici al nostro allievo latinista Leo che ‘peggiorerai con Alessandra e Nancy’, accendi tu lo scontro. Se tu le dai dell’incompetente agli altri”. La maestra poi rincara la dose, menzionando il pupillo Leo, spesso criticato da Raimondo: “Se un giudice esperto di latino dà un 9 a Leo e tu lo sminuisci, capisci che succede poi?”. “Si può non essere d’accordo, non è accanimento con Leo”, controreplica l’ex Ballando con le stelle.

Che Raimondo Todaro possa riuscire a trovare la giusta mediazione con le colleghe competitor, quando manca sempre meno al via al serale di Amici 2022? Staremo a vedere.

