Amici 2022, Gianmarco é ultimo nel ballo/ Eliminato? La scelta della Celentano é…

Amici di Maria De Filippi, Gianmarco risulta ultimo nella classifica ballo del 16 ottobre

La nuova e quinta puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, prevista per il 16 ottobre 2022 su Canale 5, vede Gianmarco Petrelli finire in una situazione di rischio. Il ballerino modern e allievo di Alessandra Celentano, stando alle anticipazioni TV della puntata domenicale fornite da Superguida TV, finisce all’ultimo posto nella classifica della consuetudinaria gara di ballo, giudicata dal giudice esterno Jacopo Tussi. Cosa rischia Gianmarco Pretelli, dal momento che é ultimo nella classifica del ballo di Amici 2022? La decisione che decreta le sorti del ballerino spetta ad Alessandra Celentano, che potrà decidere se confermargli ancora o no il banco di studio ad Amici 2022 di Maria De Filippi.

Ramon primeggia ad Amici 2022

Stando alla classifica di ballo, stilata dal giudice esterno, la classe dei ballerini si posiziona nel seguente ordine di gradimento e gli annessi giudizi espressi in votazioni:

1- Ramon 8++

2- Samu 8+

3- Mattia 8-, che danza con la ballerina professionista Francesca Tocca. Gli viene riconosciuto di essere fluido nel movimento, ma deve migliorarsi nelle capacità di partnering.

4- Rita 7,5: Il giudice le suggerisce di liberarsi delle insicurezze per poter trasmettere le sue emozioni al pubblico.

5-Megan 7+: Il giudice le testimonia che è brava, una bella ragazza con ottimo staging, per poi ammettere che lei deve migliorarsi dal punto di vista della tecnica di danza.

6- Ludovica 7

8-Gianmarco 7-.

L’ultimo classificato nell’ordine di gradimento targato Amici 2022 di Maria De Filippi, intanto, potrebbe essere sospeso dalla mentore, Alessandra Celentano, e finire dritto in sfida. Una situazione che lo vedrebbe competere all’ultimo sangue con un candidato aspirante allievo ballerino della scuola più amata dagli italiani. Per scoprire come evolverà la situazione di rischio di Gianmarco Petrelli, quindi, non ci resta che attendere i risvolti della nuova puntata del talent prodotto e condotto dalla regina Mediaset, Maria De Filippi.



