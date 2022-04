Amici 2022, LDA presenta Bandana al serale/ Le reazioni

Amici 2022, LDA introduce il nuovo inedito

Alla vigilia della sesta puntata serale di Amici 2022, attesa per il 23 aprile 2022, Luca D’Alessio in arte LDA segna un tripudio di visualizzazioni su YouTube con una delle performance eseguite al quinto serale. Si tratta della prima esibizione per LDA, sul palco del serale di Amici 21, dell’inedito che a breve verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali musicali, dal titolo Bandana. Una performance che ora registra un importante volume di interazioni di consenso per il figlio di Gigi D’Alessio, da parte degli internauti.

Il preannunciato inedito dance-pop si candidata all’elezione di nuovo tormentone dell’estate 2022 in arrivo e per i fan del figlio di Gigi D’Alessio la canzone up-tempo potrebbe rivelarsi presto un grande successo. Questo dopo il record di stream complessivi che il 19enne ha raggiunto con il primo inedito lanciato ad Amici 21, Quello che fa male, sbaragliando la concorrenza della classe canto.

L’esibizione di introduzione di Bandana, nel frattempo, mette a segno un considerevole volume di interazioni di consenso da parte del popolo del web.

LDA è il fenomeno pop di Amici 2022

Nell’attesa di scoprire come evolverà per lui il sesto serale di Amici 2022, LDA si conferma il primo della classe canto, dal momento che si impone ancora una volta al primo posto nella classifica stream complessivi di Amici 21, per il maggior numero di ascolti raggiunto con gli inediti. La classifica in questione è aggiornata alla settimana corrente di fine aprile 2022.

