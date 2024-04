Chi è Miriam Galluccio, fidanzata di LDA/ “Prometti di amarmi come solo tu sai fare…”

Miriam Galluccio, fidanzata LDA: un amore discreto ma solido

Dal trampolino di lancio ad Amici di Maria De Filippi passando per il Festival di Sanremo, fino alle innumerevoli collaborazioni che ne stanno decretando un’importante ascesa. Stiamo parlando di LDA – alias Luca D’Alessio – che si sta imponendo nel mondo della musica a colpi di hit e featuring degni di nota. Ma cosa sappiamo sulla vita sentimentale del talentuoso figlio d’arte? Da diverso tempo è impegnato con la fidanzata Miriam Galluccio, anche lei originaria di Napoli.

Carmela Barbato, chi è la mamma di LDA/ "Il successo di Gigi D'Alessio ha distrutto il matrimonio"

Sul conto di Miriam Galluccio, fidanzata di LDA, non sono numerose le informazioni reperibili. Entrambi sembrano scrupolosi nel proteggersi dalle angherie del gossip; nonostante ciò, in maniera sporadica rimbalzano sui social presunte indiscrezioni che prontamente vengono smentite dalla realtà dei fatti. Il cantante e la sua dolce metà sono una coppia invidiabile; felice e discreta come testimoniato da qualche dedica affidata ai social.

LDA compie gli anni: web in tilt!/ Il messaggio di auguri di papà Gigi D'Alessio

LDA, la romantica dedica della fidanzata Miriam Galluccio per il primo anniversario

“Prometti di amarmi come solo tu sai fare, come ieri, come oggi e domani un po’ di più. Ti amo infinitamente, buon primo anniversario”. Questa la romantica dedica di Miriam Galluccio per il suo fidanzato LDA – alias Luca D’Alessio – quando ricorreva un anno dagli albori della loro relazione. Niente di più eloquente per definire il loro amore stabile e puro e sicuramente destinato a durare a lungo.

A fare da eco alle parole al miele di Miriam Galluccio è una dedica del cantante risalente alla scorsa estate vissuta tra le bellezze di Sharm El-Sheik. “Sai che mi manca il respiro lontano da te…”. Prontamente la giovane influencer ha risposto con un sonoro “Ti amo”, due semplici parole ma che rappresentano meglio di qualsiasi altra cosa la condivisione del medesimo sentimento.

LDA: "Sto tornando!"/ Rotto il silenzio social, dopo il "no" a Sanremo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA