Amici 2022, Wax e Claudia ritorno di fiamma?/ Federica e Piccolo G più vicini…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax e Claudia Bentrovato si ricongiungono? Il riavvicinamento

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime del 15 novembre 2022 che vede tra le novità Wax e Claudia Bentrovato così come Federica Andreani e Piccolo G molto piccini. I primi due, dopo un bacio shakespeariano hanno diviso le loro strade dal momento che la ballerina ha avvertito un allontanamento del cantante nei suoi riguardi. Ma nel rinnovato appuntamento TV Claudia e Wax hanno un riavvicinamento importante, mentre i due sono distesi sul divano: “Io me la stavo vivendo bene senza pensieri”, dichiara lei in un confronto sui sentimenti con Wax, e a lei il cantautore di Turista per sempre fa poi eco con un sonoro ” una cosa bella e non una cosa a caso. Neanche per me… io ci credevo in noi e qualche volta ci credo ancora. Ora ti do un abbraccio”. Insomma, non si esclude un ritorno di fiamma tra i due ex, forse presunti ritrovati piccioncini di Amici 2022…

LDA e Albe, arriva la première video di Cado/ "L'amore é trasparente come l'acqua"

Federica Andreani e Piccolo G si avvicinano: é l’inizio di un nuovo amore ad Amici 2022?

Nel frattempo, potrebbe inoltre avere inizio un nuovo amore ad Amici 2022, data la vicinanza sospetta di un amore sul nascere tra Federica Andreani e Piccolo G. Tra i due l’amore per la musica potrebbe rivelarsi galeotta. I due cantanti, entrambi allievi di Rudy Zerbi, si palesano sempre più vicini, tra sguardi languidi e abbracci interminabili tra loro. Eppure Federica tiene un freno sulla liaison con Piccolo G, come la cantante stessa svela in confidenza con Tommy Dali: “Io ho paura che la cosa possa rovinarsi se andiamo oltre” dichiara lei e Tommy replica: “te buttati… bello buttarsi…”. Lei però non riesce a liberarsi delle paure: “ma se poi ti butti e rovini tutto …forse non mi va di avere una relazione”. Tommy la esorta all’amore libero: “Magari un’amicizia speciale, non devi etichettare tutto per forza”.

Amici, LDA e Albe in "alta rotazione"/ Sfida Spotify con Luigi, Wax, Elodie, Alex e..

Dopo essersi allontanati Wax e Claudia tornano a parlare del loro rapporto #Amici22 pic.twitter.com/wcU7wIISlS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

In casetta sembra iniziare una nuova tenera intesa… #Amici22 pic.twitter.com/bTBpTdgntB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici, Albe e Serena si sono lasciati? / Il video che insinua il dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA