Amici 2023, Alessio Cavaliere conquista Anbeta Toromani / Vince il ballo?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere sorprende al confronto con Ramon Agnelli…

Si infiamma la competizione al serale di Amici 2023 di Maria De Filippi in corso, con la nuova gara di ballo che vede Alessio Cavaliere conquistare la giudice, Anbeta Toromani. Quest’ultima ex concorrente e poi ex professionista di Amici nonché esperta prima ballerina e insegnante di ballo torna al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, nelle vesti di giudice. É l’occasione della gara di ballo che chiama i ballerini concorrenti di Amici 2023 a sfidarsi, presentando una choreo di danza ciascuno. Al termine della gara, poi, la giudice stila una classifica personale, che -nel daytime che precede l’attesa puntata serale- vede primo classificato Ramon Agnelli, il quale in comune con la giudice ha la categoria di ballerino di danza classica, e secondo classificato inaspettatamente é il ballerino di hip hop, quindi modern, Alessio Cavaliere.

Nonostante si direbbe lontano dal mondo della danza rappresentato da Anbeta Toromani, Alessio Cavaliere riesce a sorprendere la giudice, in una performance sulle note di Puto. Un assolo di hip hop dance che riesce a stregare l’ex Amici di Maria De Filippi.

La reazione di Alessio Cavaliere alla promozione di Anbeta Toromani

Alessio, dal suo canto, seppur certo di aver registrato una nuova buona performance, si dichiara stupito della seconda posizione in classifica di Amici 2023: “Pensavo di aver ballato bene, ma sinceramente non mi aspettavo di essere così in alto”, é, infatti, la pronta reaction a caldo del ballerino modern rispetto al secondo posto raggiunto nella classifica stilata dall’esperta di danza e giudice esterna nonché re-entry ad Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, la preferenza di Anbeta resta Ramon Agnelli, che non a caso riceve il posto di primo classificato, nell’ordine di gradimento rilasciato dalla giudice della rinnovata gara di ballo.

Che Alessio Cavaliere possa rivelarsi il diretto rivale competitor di Ramon Agnelli, in occasione della finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, di certo, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

