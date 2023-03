Amici 2023, Arisa reinventa il guanto Zerbi/ Sfida Wax con Aaron: é polemica

Amici 2023, Arisa propone una nuova versione del guanto di Rudy Zerbi: la sfida Aaron vs Wax si infiamma e..

Si fa infuocata la competizione serale di Amici 2023 (Amici 22), con Arisa che reinventa il guanto di sfida proposto da Rudy Zerbi e che vuole contrapposti Wax contro Aaron Cenere. In vista della seconda puntata del serale, Rudy Zerbi propone una versione nuova del guanto da lui richiesto, “canzone nuda”, prima contestato dai competitor Arisa e Wax e poi annullato dalla giuria adibita alle votazioni del primo appuntamento serale targato Amici 2023, perché giudicato iniquo. Il guanto rivisitato di Zerbi-come emerge al daytime del talent datato 21 marzo 2023- vuole che Wax si esibisca sulle note di una cover di One, al netto di barre e indumenti speciali. Ma Arisa lo rifiuta e non solo. Propone una versione personalizzata del guanto, sulle note della stessa canzone degli U2 posta in assegnazione, ma in formula “canzone libera”. Il che infiamma la polemica intestina del talent esplosa sul guanto di sfida pensato per il secondo serale di Amici 22, che ora divide l’opinione dell’occhio pubblico attivo via social, a metà.

Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla droga"/ "Smesso per i figli…"

“Caro Aaron io e Wax abbiamo rifiutato anche la versione corretta del guanto- fa sapere in un rvm Arisa, ad Aaron Cenere, rispetto al guanto reinventato per la seconda volta -, dove la personalità di Wax é mortificata. Lui deve essere libero di preparare la prova senza rinunciare a se stesso”. A detta di Arisa la sfida tra il pupillo Wax e il diretto rivale Aaron deve essere equa e occorre che i giudici siano messi in condizione di sentenziare il vincitore tra i due concorrenti sulla base di una competizione dalle pari opportunità, e a prova di cantautorato. Sulle note di One, quindi, la cantante chiama i due rivali a scrivere delle barre in aggiunta al testo originale della canzone. Una velleità artistica a cui é avvezzo Wax e che invece eviterebbe Aaron per scelta personale rispetto ai testi delle canzoni originali. E il neo-guanto, la versione di Arisa del guanto voluto da Zerbi, intanto, infiamma la polemica in corso sulla competizione a due di Amici 2023.

Uomini e donne, nuova Dama per Riccardo Guarnieri/ Si chiama Valentina e...

Aaron Cenere lancia un’accusa a Wax e…

Dal suo canto, Aaron Cenere si sente messo in discussione come autore: “io per mia scelta non scrivo sulle cover…-spiega risentito, per poi dirsi deluso da Wax, reo a suo avviso di una furbata. Quella di non avergli dato preavviso del guanto reinventato da Arisa, per fargli perdere tempo utile rispetto alle registrazioni della seconda puntata serale che prevedrebbe la sfida e indebolirlo -, complimenti, neanche a dirmi che ho un guanto…giochetti strani…”. Questo, dopo che Aaron ha visione di un video dove Arisa, ad un confronto con Wax, anticipa a quest’ultimo la sua versione del guanto di Zerbi pensata per lo scontro con Aaron. E, una volta incalzato dal biondo sul contenuto del confronto con l’insegnante di canto, al rientro in casetta, Wax non gli dà alcun preavviso della prova voluta dalla cantante.

Soleil Sorge appoggia Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi/ La reazione in diretta al GF Vip Party

“BRAVA ARISA…PAR CONDICIO”, “Ma scusa Arisa, un’altra canzone no? Modificare gli U2 mi sembra un po’ troppo… poteva scegliere un altro brano. Comunque Aaron lo farò benissimo perché a scrivere è bravissimo”, poi, si legge tra i commenti aggreganti dei telespettatori attivi via social che infiammano la polemica, e ancora-, “Se volete vedere il marcio allora è giusto il pensiero. Ma bisogna capire se Wax sapesse con certezza dell’ufficialità del guanto di Arisa. Non deve proporlo prima alla produzione?”, “Wax fuori…e si portasse anche Arisa”.

La prof Arisa risponde al guanto di sfida del prof Zerbi con un nuovo guanto di sfida! #Amici22 pic.twitter.com/jtj5x8OXPU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2023















© RIPRODUZIONE RISERVATA